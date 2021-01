Røver fanget på billede: Hvem er han?

Vestegnens Politi frigiver nu et overvågningsfoto af en mand, som mistænkes for at have truet personale i Harald Nyborg på Ejby Industrivej i Glostrup til at udlevere ham penge.

- Vi har efterforsket røveriet siden det skete lørdag den 21. november 2020 kl. 15.11, men har indtil nu ikke kunne identificere gerningsmanden. Derfor beder vi nu offentligheden om hjælp til at komme videre og få sat navn på ham. Har nogen i øvrigt oplysninger om ham eller røveriet, så kontakt os også gerne, siger politikommissær Søren Andersen fra Vestegnens Politi.

Gerningsmanden gav personalet en seddel med trusler, understregede dem med en pistollignende genstand i lommen og forlod butikken i ukendt retning.

Han beskrives som en mand, 18-30 år gammel, 170-180 cm høj og almindelig til muskuløs af bygning.

Han talte dansk uden accent og var iført en grå hættetrøje med lynlås, blåt mundbind, sorte handsker, sorte arbejdsbukser og grå kondisko.

Vestegnens Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.