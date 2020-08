Dorte Hansen og Birgitte Brandt fra informationen på Hvidovre Hospital. Foto: AHH Kommunikation

Send til din ven. X Artiklen: Rørende øjeblikke: - Det vil vi alle sammen huske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rørende øjeblikke: - Det vil vi alle sammen huske

Vestegnen - 10. august 2020 kl. 07:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Noget af det, der kan holde humøret oppe hos indlagte patienter, er besøg fra familie og venner - og de gaver, de måtte have med. Men hvad gør man så, når man ikke må få besøg?

Under besøgsforbuddet på Hvidovre Hospital sørgede medarbejderne i informationen sammen med portørerne for, at de pårørende i det mindste kunne glæde de indlagte med gaver. Gaverne blev afleveret i informationen, og portørerne fragtede hurtigst muligt gaver op til patienterne.

- De pårørende har bare været glade. Vi har godt kunnet mærke, at situationen har været svær for dem og har kunnet mærke deres smerte, men de er blevet rigtigt glade for, at deres pårørende i det mindste kunne få de ting, de havde med, fortæller assistent Dorte Hansen fra informationen.

"Folk blev meget glade" I starten af nedlukningen måtte informationen både afvise besøg og gaver, men da det blev afklaret, at det var ok for patienterne at modtage gaver, måtte de pårørende komme og aflevere dem.

- Vores hverdag ændrede sig på mange måder under corona, men det her fyldte rigtigt meget. Der var rigtigt mange forbi med gaver, blomster og personlige ting, og folk blev meget glade, fortæller kontorassistent Birgitte Brandt.

Danskvand og en melon I alt 538 afleveringer var der i perioden fra 17. april til 2. juli, hvor besøgsforbuddet blev ophævet.

Heraf var næsten 200 blomster, mens det øvrige var fx blade, slik, mad og barbermaskiner.

- Og så fik en enkelt leveret 9 flasker ½ liters dansk vand med citrus og en fik leveret en melon. Det betyder noget for vores patienter, at de kan få de ting, de har lyst til, og når deres pårørende ikke kunne bringe det op til dem, så kunne vi og portørerne, fortæller serviceleder i serviceafdelingen, Charlotte Koch-Pedersen.

Lange forløb med savn Hjerteafdelingens afsnit 115 er det afsnit, der modtog flest leveringer til patienter, mens der var lukket for pårørende på grund af corona.

- Vi har typisk patienter, som har meget langvarige indlæggelsesforløb. Fx skal nogen være indlagt tre uger inden en større operation, og i andre forløb varer indlæggelserne typisk seks til otte uger. Det er længe at skulle undvære sine pårørende, fortæller assisterende afdelingssygeplejerske Lisa Stepanova.

Ud over savnet af pårørende, længtes patienterne efter særlige mad- og drikkevarer.

Fx har afsnittet modtaget en del mad fra McDonalds samt fra pizzariaer - og så har personalet af og til gjort særlige undtagelser under nedlukningen, så patienterne kunne modtage leverancer direkte fra familien.

- Vi havde en familie, der stod ude i haven og sang fødselsdagssang for en ældre herre og gav ham gaver igennem vinduet. Det er noget, vi alle sammen vil huske. Og så var der de ældre par, der har været sammen altid. Dem har vi af og til ladet se hinanden ganske kort i døråbningen til Vandrehallen, fortæller Lisa Stepanova.

Alle leverancer foregik med afsprittede hænder eller handsker og korte møder med afstand og maske.