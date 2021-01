Røgfri hjemme fra sofaen

Som konsekvens af corona tilbyder Brøndby Kommune nu også online rygestopkurser. De første er afviklet med succes, og de digitale rygestopkurser er kommet for at blive, lyder meldingen.

- Jeg var lidt skeptisk til en start, men det er gået overraskende godt. Teknikken har slet ikke været et problem. Jeg har sendt et link til deltageren og så har de været på fra en pc med video og mikrofon, så vi kan se hinanden og tale sammen. Vi har kørt et forløb, der minder meget om det fysiske rygestopkursus. Den digitale udgave er helt sikkert en form, der er kommet for at blive, lyder det fra Jane Damkjær Iversen, der er rygestoprådgiver i Brøndby Kommune.