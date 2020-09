Se billedserie Rødovredagen er et festfyrværkeri af aktiviteter. De er i år spredt ud i hele Rødovre. Billedet er fra Rødovredagen 2019.

Send til din ven. X Artiklen: Rødovre giver sig ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rødovre giver sig ikke

Vestegnen - 05. september 2020 kl. 06:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rødovredagen gennemføres lørdag den 5. september - i en noget ændret udgave.

Siden 2016 har Rødovredagen sørget for at styrke og hylde lokalsamfundet gennem en lang række aktiviteter og samtaler, musik, mad, kreative workshops, udstillinger og meget mere.

Det bliver der ikke lavet om på i år. Dog bliver der tale om et andet format, når årets Rødovredag finder sted på lørdag den 5. september. I stedet for, at de fleste aktiviteter foregår på og omkring rådhuspladsen, så er aktiviteterne i år spredt ud til hele Rødovre. Det skyldes naturligvis Covid-19, og de begrænsninger, der følger med.

Der vil være masser af arrangementer, aktiviteter og guidede cykelture til byens kunstværker og lokale seværdigheder. Og de mange aktiviteter vil foregå ved Rødovre Bibliotek, i Kulturhuset Viften, på Islev Bibliotek/Trekanten, Rødovregaard, i Kærene, ved Ejbybunkeren og Sundhedscentret.

Undervejs vil der være fokus på at følge myndighedernes retningslinjer for forsamlinger og afstand, så det kan blive en tryg dag for alle, og derfor vil aktiviteterne også kræve tilmelding på forhånd.

- Vi må ikke samles, som vi plejer. Derfor nytænker vi i år Rødovredagen. For vi giver os ikke i Rødovre - fællesskabet er en del af vores DNA, og det kan virussen ikke ændre på. Vi vil have gode og mindeværdige oplevelser sammen, også selvom vi er nødt til at være sammen på afstand. Derfor er aktiviteterne i år fordelt ud over hele byen, som Rødovres borgmester Britt Jensen udtrykker det.

I sidste øjeblik har det været nødvendigt at ændre i programmet. Det skyldes udviklingen i antallet af smittede i Rødovre. Der gennemføres nu kun arrangementer, som kræver tilmelding, og der bliver kun plads til et begrænset antal deltagere til hvert arrangement. På den måde kan arrangørerne kontrollere præcist, hvor mange, der deltager, og kan sikre, at afviklingen sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Noget for alle Programmet for Rødovredagen er en blandet landhandel af aktivitet. Der er noget for enhver smag og aldersgruppe - og alt er gratis.

En af de helt store begivenheder er en koncert i Kulturhuset Viften fra klokken 17 med storbypoeten Carl Emil Petersen. Musikeren har tidligere været en del af bandet Ulige Numre, men har siden han gik solo lavet de to albums - 'Natradio' og 'Amager Forbrænding'. Man skal booke en gratis billet via www.viften.dk - men vi kan ikke garantere, at der er billetter tilbage, når dette læses.

Der er flere guidede cykelture.

Man kan komme med lokalarkivar Marie Drost Aakjær på cykeltur gennem Rødovres historie fra de tidligste tider og (næsten) op til i dag. På turen kan deltagerne se og høre om Rødovres historie: Fra gravhøje, over middelalderlandsby og husmænd, til den moderne forstad, som udgør Rødovre Kommune i dag. Der er tre små cykelture, hver af cirka 45 minutters varighed. Kl. 11: Milestedet og Hendriksholmkvarteret med start og slut ved Cafébiblioteket i Kærene. Kl. 13: Det centrale Rødovre med start og slut ved Rødovre Bibliotek. Kl. 15: Islev rundt med start og slut ved Islev Bibliotek.

I selskab med museumsleder på Heerup Museum og sekretær for kunstrådet Anni Lave Nielsen, kan man komme på en guidet cykeltur på cirka 45 minutter rundt til kunstværker i Rødovre. Kl. 13: Start fra Stig Andersens kunstværk "Bænken" ved Islev Skole, slut ved Rødovregaard. Kl. 14.30: Start fra Totempælen af Henry Heerup ved Rødovregaard, slut ved Valhøj Skole.

Ejbybunkeren Ejbybunkeren er åben fra kl. 11-16 med interaktiv historie for hele familien. Det er fri entré på Rødovredagen. Man lukker kun så mange gæster ind ad gangen, at der er god plads til at holde afstand. Det er ikke muligt at reserve tid på forhånd og ventetid må forventes.

Fra kl. 13-13.45 og igen fra kl. 15-15.45 inviteres der på en opdagelsesrejse for børn og nysgerrige voksne. I 120 år var der adgang strengt forbudt på Vestvolden ved Ejbybunkeren. På opdagelsesrejsen undersøger man, hvad det hemmelige militære område skulle bruges til. Opdagelsesrejsen er for børn mellem 8 og 12 år, men deres voksne må gerne gå med. Både børn og voksne skal bestille billet.

Man kan også komme med på rundvisning på Vestvolden omkring Ejbybunkeren. Rundvisningen er mest for voksne, men børn er velkomne. Der er rundvisning fra kl. 12-12.45 og kl. 14-14.45.

Hele programmet for Rødovredagen kan ses på www.rk.dk - og det er også her, man skal booke billet til aktiviteter og arrangementer.