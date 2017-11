Se billedserie Vestegnens Politi har lukket rocker-klubhuset på Egegårdsvej i Rødovre frem til den 1. december. Og nu har Rødovre Kommunalbestyrelse i enighed besluttet et samfundsforbud, der skal afløse politiets lukning. Foto: THOMAS OLSEN

Rødovre: Forbud mod rockere

Vestegnen - 28. november 2017 kl. 20:20 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rødovre Kommune har nedlagt forbud mod, at Egegårdsvej 56 kan anvendes som samlingssted for Bandidos. En enig kommunalbestyrelse har tirsdag aften godkendt forbuddet.

»Vi vil ikke have rockerborge i Rødovre. De Rødovre-borgere, der bor og færdes i området, skal ikke udsættes for fare. Senest er der blevet kastet en molotovcocktail mod bygningen. Det hører ingen steder hjemme. Derfor bruger vi alle de redskaber, vi har fået med den nye bandepakke, til at bekæmpe og stresse rockerne. Jeg håber, det sender et klart signal til rockerne om, at vi ikke vil have rockerborge her i Rødovre,« siger borgmester Erik Nielsen.

Udgangspunktet er en verserende konflikt mellem de to rockerklubber Bandidos og Satudarah.

Vestegnens Politi lukkede fredag den 3. november rockerbanden Bandidos' tilholdssted på Egegårdsvej 56 for foreløbigt 14 dage. Politiet har siden forlænget lukningen med yderligere 14 dage til udløb den 1. december. Det står nu klart, at Bandidos ikke skal forvente, at de kan vende tilbage til den tid. Kommunalbestyrelsen har nemlig godkendt, at der bliver nedlagt et såkaldt samlingsforbud på adressen. Det træder i kraft, når politiets lukning ophører.

Rødovre Kommune fik i sommer et tip fra Vestegnens Politi om, at Bandidos var på vej til at flytte ind på Egegårdsvej 56, og kommunen nedlagde derfor forbud mod, at bygningen må bruges til klubaktiviteter. Efterfølgende har Vestegnens Politi ved et tilsyn konstateret, at kommunens påbud ikke var efterkommet. Derfor har Rødovre Kommune sendt en tiltalebegæring til Vestegnens Politi med henblik på at få rockerne samt udlejer dømt. Sagen er endnu ikke berammet i byretten.

Rødovre Kommunes samlingsforbud er besluttet på baggrund af politiets vurdering af, at der er betydelig risiko for, at ejendommen fortsat vil være et mål i den verserende rocker-/bandekonflikt, og at stedet derfor vil udgøre en risiko for de borgere, der bor og færdes i området.

Da Vestegnens Politi besluttede at fastholde lukningen af Egegårdsvej 56 i Rødovre frem til den 1. december, skete det på baggrund af flere hændelser. Det oplyser Vestegnens Politi i baggrunden for beslutningen, som Søndagsavisen Vestegnen har fået aktindsigt i.

Blandt andet efterforsker Vestegnens Politi en såkaldt kvalificeret ildspåsættelse på klubhuset på Egegårdsvej, med sodskader på tag og bygninger, og fund af en knust molotovcocktail foran bygningen. Også fund af en pistol på Nørregårdsvej i Rødovre indgår i politiets materiale.

Da Vestegnens Politi besluttede en fortsat lukning af rocker-klubhuset på Egegårdsvej 56, blev der blandt andet lagt vægt på, at ejendommen ligger i et område, hvor der findes enkelte mindre erhverv, samt flere offentlige institutioner, ligesom der findes et mindre boligkvarter i kort afstand fra klubhuset. På den baggrund har politiet vurderet, at risikoen for angreb vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.

