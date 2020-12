Røde Kors kan bruge dine gamle sko

- Røde Kors er glade for samarbejdet med Rezet Store. Vi er klar til at sørge for, at skoene får en chance for at blive genbrugt - til glæde for klimaet og til gavn for Røde Kors hjælpearbejde. Skoene bliver sat til salg i vores mere end 240 Røde Kors butikker i hele landet, siger Tina Donnerborg, Chef for genbrug, Røde Kors.