Rock'n'roll-legende indtager Ishøj

Med en blanding af den rødternede dug og »American rock'n'roll« må man sige, at der kun er én Mike Tramp. Og han er mere end klar til at indtage de danske scener. Nu stiller han op med et kompetent hold af musikere i Ishøj Kultur Café, som har fulgt ham tæt gennem årene. Mike Tramp har nu fejret sit 40 års jubilæum i rockens tjeneste, så man kan sagtens sige, at han er et af de mest sejlivede træer i den skov, der kaldes rock'n'roll.