Rockfest med Magtens Korridorer

Vestegnen - 22. november 2017 kl. 07:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af Danmarks mest populære rockbands - Magtens Korridorer - er på stor efterårstur for tiden, og lørdag 25. november kl. 20 skruer de op for forstærkerne i Portalen i Greve.

Og publikum kan glæde sig en lille håndfuld nye numre ud over de kendte og elskede hits. Nye numre, som tager bandet tilbage til deres musikalske udgangspunkt. De hidsige guitarriffs er gennemgående. Det er medrivende rock uden fine fornemmelser og med Johan Olsens energifyldte vokal i front. En enig anmelderskare har især rost bandet for at spille rock på både en folkelig og festlig måde uden at miste kant eller lyde som et partyband.

Og koncerterne ender oftest som én stor fest med et band, der tager sit publikum i hånden og giver det et pusterum fra hverdagen.

Inden Magtens Korridorer indtager scenen, sørger den dansk/brasilianske duo The Courettes for at varme publikum op med en gang forrygende 60'er garagerock for guitar, sang og trommer.