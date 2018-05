Rock-stjerner i unik dobbelt-koncert

De to bands har i 2017 med stor succes været på en fælles tourné i Europa og USA under navnet Tangekanic. Sammen spiller de sange fra begge bands repertoirer i glorværdige fælles koncerter. Nu er de klar til fyre den af i Danmark for første gang nogensinde, og den eneste chance for at opleve bandet i Danmark er ved denne koncert i Kometen i Hvidovre. Det er hermed en enestående mulighed for at opleve de to mastodonter.