En robot sørger nu for at opstribe fodboldbaner i Brøndby.

Robotten tager sig af fodboldbanerne

Brøndby er fodbold og mange fodboldbaner - nu sørger en robot for at strege dem op. Det var et hold på tre mænd ellers i gang med året rundt - nu kan de gøre andet og mere, mens robotten sørger for snorlige streger.

Det er et dagligt arbejde at stribe Brøndby Kommunes 40 fodboldbaner op. Men nu er arbejdet blevet effektiviseret - med indkøbet af en ny robot sker optegningen tilmed endnu mere præcist og hurtigere.

Den trehjulede lille grå maskine på 30 kilo skyder en god fart. Den er Brøndby Kommunes nye opstribningsrobot, der uden at ryste på hænderne striber en 11-mands fodboldbane op på 20 minutter. Det har indtil nu været et manuelt arbejde at sørge for at optegne kommunens 40 fodboldbaner.