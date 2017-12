Se billedserie Sansestuen på Plejecenter Strandmarkshave er indrettet som en dagligstue, hvor man sidder trygt og kigger ud af vinduet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ro og glæde i sansestuen

Vestegnen - 02. december 2017 kl. 11:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Plejecenter Strandmarkshave i Hvidovre har man indrettet en højteknologisk sansestue, som giver demente beboere ro - uden brug af medicin - og er med til at fremkalde minder. Beboere og personale er begejstrede.

»Det skal være den med hundene. De er så søde,« svarer Rina, da hun bliver spurgt om, hvilken film hun gerne vil se på den store skærm.

Hun sidder i en behagelig lænestol i sansestuen på Plejecenter Strandmarkshave i Hvidovre - med kaffe og wienerbrød inden for rækkevidde.

I en anden stol sidder Clara, og hun synes også at filmen med de to hunde, der leger på en græsplæne, er rigtig god.

Filmen vækker minder, og får snakken til at gå, for Rina har selv haft hunde.

Det hele er dog ikke snak, for de to beboere på plejecentret holder også af bare at nyde filmen i tavshed. At der er ro. Deres ansigtsudtryk - og ind imellem et smil - afslører dog, at de synes rigtig godt om filmen.

I sansestuen hver dag

Clara og Rina sætter sig næsten hver dag ind i sansestuen sammen. Det er ligesom blevet en fast del af hverdagen for de to beboere, efter frokosten er spist.

»Vi sidder bare her og nyder det,« fortæller Clara.

»Ja, vi har set alle filmene flere gange,« indskyder Rina.

»Jeg elsker at sidde her og slappe af. Her kan man sidde og drømme for sig selv,« fortsætter Clara.

»Det er´afslappende, især hvis man har lavet noget arbejde. Det er så afslappende og dejligt, og man får en dejlig ro,« siger Rina.

Som at kigge ud af stuevinduet

Plejecenter Strandmarkshave indrettede sansestuen for et års tid siden. Det er den eneste i Hvidovre, og sansestuer findes - endnu - kun få steder. Sansestuen er et godt eksempel på velfærdsteknologi - ikke fordi den erstatter personale og menneskelige relationer på et plejecenter, men fordi den kan nogle ekstra ting.

Sansestuen er udstyret som en stue, med bløde møbler, gardiner, reoler, malerier på væggene. Det er ren hygge.

I centrum er en 100 tommer stor fladskærm, hvor der kan afspilles film. Det er som at sidde i en dagligstue og kigge ud af vinduet.

Der er rigtig mange film, som kan vælges fra en tablet på væggen. Det kan være de to legende hunde, eller det kan være film fra arbejdslivet, naturen og haven, eller fra livets forskellige faser - fødsel, den første kæreste, konfirmation, bryllup, fødselsdage, jul og andre højtider, begravelse.

»Filmene omhandler hele livet,« forklarer Bente Hansen, der er bestyrer på Plejecenter Strandmarkshave.

Hun fortæller også, at den musik, der spilles, er beroligende og sammensat af musikterapeuter. Musikken strømmer ud fra højttalerne på samme væg, som den store skærm sidder på. Det gør, at fokus holdes på skærmen, fordi film og lyd kommer fra samme sted.

Sansestuen er også udstyret med specielle lamper, der følger døgnrytmen. Så lyset i sansestuen kan både være klart og energiskabende, og dæmpet og beroligende.

Kan nå ind til beboerne

Cirka 90 procent af beboerne på Plejecenter Strandmarkshave lider af demens i et eller andet omfang, og sansestuen giver mulighed for at nå ind til beboerne på en ny måde - og skabe en endnu bedre relation mellem beboere og personale.

»Det er vigtigt, at vi kender til beboernes livshistorie. Hvad gjorde dem glade? Hvad har de af gode minder?« siger Bente Hansen.

Hun nævner et eksempel på en beboer, som blev ramt af demens. I starten boede han hjemme sammen med sin kone, og det var helt fint. Hver dag tog han bussen ind til Tivoli, hvor han havde arbejdet i mange år. Om eftermiddagen kørte han hjem til Hvidovre. Så havde han været på arbejde.

På et tidspunkt blev demens-sygdommen forværret, og manden flyttede til Plejecenter Strandmarkshave. Personalet forstod dog ikke hans daglige rutiner, hvor han hver dag ville forlade plejecentret. Det var ikke rigtig forsvarligt i den tilstand, han var i.

»Gennem en dialog med hans hustru fandt vi ud af mandens daglige rutine, hvor han skulle »på arbejde« i Tivoli. Så gjorde vi det, at når vi kunne mærke han blev rastløs og gerne ville af sted, så inviterede vi ham ind i sansestuen, hvor han blandt andet kunne se en film fra Tivoli. Det har haft en rigtig positiv effekt. Man kan sige, at han nu går på arbejde, mens han er i trygge rammer i sansestuen,« fortæller Bente Hansen.

»Det er også et eksempel på, at sansestuen kan give fælles oplevelser for både beboere, pårørende og personale,« tilføjer Bente Hansen.

Ro uden medicin

Sansestuen kan bruges til flere former for demens. Det gælder både den form, hvor hukommelsen svigter, og hvor filmene kan fremkalde minder, som ellers var gået tabt. Og det gælder den form, hvor den demente ændrer personlighed og måske bliver udadreagerende, og hvor det samlede indtryk fra film, lyd og lys giver plads til ro og glæde i stedet for kaotiske tanker.

Erfaringerne fra sansestuen i Hvidovre har været rigtig positive, og bestyrer Bente Hansen håber, at det er noget som udbredes til flere plejecentre.

»Sansestuen er et eksempel på velfærdsteknologi, hvor vi får flere redskaber til at hjælpe beboerne. I sansestuen kan vi give beboere ro, uden det er nødvendigt med medicin. Det, synes jeg, er det hele værd.«