Rist var fjernet: Hundehvalp faldt i kloak

Se billedserie Brandfolk fra Østsjællands Beredskab i Taastrup i gang med at redde hundehvalpen. Foto: www.brand-idhøj.dk Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Vestegnen - 02. december 2017 kl. 17:51 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hundehvalp overlevede lørdag kort før kl. 17 et fald ned i en kloak ved Vejlebrovej i Ishøj.

Hundehvalpen var ude at gå tur med sine ejere, da den pludselig forsvandt ned i en kloak på parkeringspladsen ved Next på Vejlebrovej. Årsagen var, at risten over kloakken var fjernet - og det var ikke noget enkeltstående hærværk. Også en anden rist i nærheden var angiveligt pillet af.

Selv om folk forsøgte at få fat i hundehvalpen ved at bruge en paraply, kunne de ikke redde hundehvalpen op. Der blev ringet alarm, og en større udrykning fra Østsjællands Beredskab og Vestegnens Politi kom til stedet. Det lykkedes hurtigt brandfolkene at hive hundehvalpen op fra kloakken. Den blev derefter sat ind i den varme brandbil og fik ilt. Selv om hundehvalpen fik sig noget af en forskrækkelse, så overlevede den faldet i kloakken.

Andre hunde - og mennesker - skal nok til at se sig for, før de træder hen over en kloak.

@VestegnsPoliti fik klokken 1651 en anmeldelse om, at der i Ishøj var en hundehvalp der var faldet i en kloak, idet dækslet af uvisse årsager var blevet fjernet. Politi og redningsberedskab til stedet og hundehvalpen blev reddet op og fik førstehjælp. Hundehvalpen overlever 🤗 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 2. december 2017