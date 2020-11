Se billedserie Lucia Babic i en forsvarshandling. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR-FOTO

Send til din ven. X Artiklen: Risikerer at misse semifinaler efter nederlag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Risikerer at misse semifinaler efter nederlag

Vestegnen - 14. november 2020 kl. 13:37 Kontakt redaktionen

De ellers sejrrige ligakvinder i Brøndby Volleyball Klub risikerer at misse semifinalerne om DM-titlen, efter et nederlag til VK Vestsjælland. Og lige nu er skuffelsen stor.

Torsdag aften spillede Brøndby Volleyball Klub sin sidste kamp i første runde ud af tre, hvor volleyligaens hold møder hinanden. Det blev til et 3-1 nederlag til VK Vestsjælland, som dermed overtog Brøndbys tredjeplads, og da der er hold som stadig mangler at spille mod hinanden i første runde, ser det ud til at Brøndby også kommer under stregen, som angiver de fire hold, der er kvalificerede til semifinalerne til foråret.

Der skal således arbejdes hårdt på at genvinde det tabte, når de to næste runder spilles. Det var forventeligt, at Brøndby ville starte sæsonen lidt svagt, da der har været en stor udskiftning i spillertruppen, som naturligt nok ikke var spillet ordentligt sammen som følge af Corona, der gav en sen opstart.

Efter sejre i de to seneste kampe så det dog ud til, at organiseringen på banen nu var kommet fornuftigt på plads og sådan så det også ud fra start i kampen mod VK Vestsjælland, hvor Brøndby viste et meget flot topniveau, men stabiliteten manglede og der var for mange bølgedale til at sejren kunne tages hjem.

I første sæt sad Brøndby solidt på spillet. Flotte servestimer af holdets unge talenter Tajma Muharemovic og Sille Hansen, godt blokadespil af centerspillerne Mette Breuning og Rocio Fortuna samt et prangende angrebsspil af Lucia Babic, førte til en overbevisende sætsejr på 25-17.

VK Vestsjælland kom bedst fra start i andet sæt, men Brøndby fik samlet op på flotte servemodtagninger af Laura Kjelstrup og godt angrebsspil af Sille Hansen og Sofia Bisgaard, men hver gang Brøndby fik kontakt, fik VK Vestsjælland skabt et nyt hul. Sådan fortsatte det sættet igennem, frem til 23-23, hvor VK Vestsjælland tog de sidste to afgørende points frem til 25-23.

Brøndby fik en rigtig skidt start på tredje sæt, hvor VK Vestsjællands makedonske hæver Sofija Richlieva lagde ud med en velplaceret serv, som Brøndby slet ikke fik styr på og derfor kom bagud med 0-6 og i rotationen efter fortsatte VK Vestsjællands columbianske anfører Oriana Guerrero med at presse Brøndbys modtagning i bund. Brøndbys angrebsspil var samtidig faldet voldsomt i effektivitet og VK Vestsjælland kom foran med hele 13-3. Der kom efterhånden lidt bedre styr på Brøndbys spil. Indskiftede Emma Burton gjorde det godt og Sille Hansen holdt stadig et pænt niveau, men til trods for At Rocio Fortuny også fik stoppet en hel del af VK Vestsjællands angreb i blokaden, var det ikke muligt for Brøndby at indhente det forsømte, så selv om den resterende del af sættet blev "vundet" med 16-12, var VK Vestsjællands forspring for stort og de tog sættet 25-19.

De gode takter i tredje sæts afslutning så ud til at få Brøndby i gang igen og de fik en god start på fjerde sæt hvor de gik i front med 9-5 og var stadig pænt foran ved 17-11, da VK Vestsjællands Clara Windeleff, godt hjulpet af en forrygende spillende Oriana Guerrero ved nettet, tog kontakt ved 17-17. Det lykkedes ikke Brøndby at få sat prop i hullet og tre rotationer senere havde VK Vestsjælland med 25-20 taget sejren hjem.

Skuffelsen var til at føle på hos Brøndby, som nu må analysere, hvad der gik galt og bygge selvtilliden op igen inden den næste vigtige kamp, som er landspokal kvartfinalen på udebane den 21. november mod Ikast.