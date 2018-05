Se billedserie Lejlighedens køkken er det originale fra 1972. Beboerne har malet det i de farver, der var oppe i tiden dengang. Museumsinspektør Mads Thernøe håber, at både køkkenet og resten af lejligheden vil blive brugt aktivt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ring på og få en fortælling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ring på og få en fortælling

Vestegnen - 05. maj 2018 kl. 06:57 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ret usædvanligt at indrette museum i en fire-værelses lejlighed i en almennyttig boligbebyggelse.

Nyskabelsen kan opleves i Taastrupgaard. Her vil beboerne med genstande, tekster, fotos og film fortælle deres egen historie gennem 50 år. Der bliver samtidig skrevet et stykke Vestegns-historie, for Taastrupgaard ligner på mange måder andre store boligområder på Vestegnen.

Lejligheden på Taastrupgårdsvej 99, 1.tv., skal dog ikke »kun« være et sted, hvor man bare går rundt og kigger og oplever - selv om det i sig selv kan være spændende nok.

»Nu overdrager vi museet til beboerne. Vi håber, at lejligheden vil blive brugt både som museum og som et aktivt sted, hvor foreninger og grupper kan mødes og måske lave mad - at beboerne så at sige kan sidde lige midt i deres egen historie,« siger museumsinspektør Mads Thernøe fra Kroppedal Museum. Han har sammen med en gruppe beboere i Taastrupgaard stået for indsamling og udvælgelse af genstande, og for indretning af lejligheden.

På godt og ondt

Når gæsterne kommer ind i entréen, vil de blive mødt af fortællingen om udbygningen af Vestegnen og idéen bag Taastrupgaard. Så er man ligesom budt velkommen.

Taastrupgaard blev opført i 1972 med 1000 boliger. Oprindeligt var boligbebyggelsen tiltænkt middelklassen - og drømmen var det gode liv i en rummelig og moderne lejlighed, med legepladser, grønne områder og gode faciliteter tæt på. Taastrupgaard var én af flere store boligbebyggelser, som blev opført rundt om på Vestegnen i samme tidsperiode, og derfor henvender pop-up museet sig også til et bredt publikum.

Som bekendt har alt ikke været rosenrødt, og det tager man også fat på i Taastrupgaard-lejligheden. Blandt andet lægges der op til en diskussion af den såkaldte ghettoliste, som Taastrupgaard er på. Hvordan påvirker det et boligområde og dets beboere at stå på denne liste, er et af de spørgsmål, der rejses.

I lejligheden kan man også få en fortælling om fremtidens Taastrupgaard, hvor den klare målsætning er at komme af den såkaldte ghettoliste i løbet af en kort årrække. Et af midlerne er blandt andet den store omdannelse af Taastrupgaard, som starter til efteråret. Her vil otte boligblokke med 188 lejligheder blive revet ned - dels for at gøre plads til et nyt børnekulturhus og skole, dels for at skabe mere lys, luft og overskuelighed. En ny start for Taastrupgaard.

Levet liv

Det er nærmest symbolsk, at den lejlighed som museet ligger i, er blandt de lejligheder, som rives ned. Pop-up museet har ganske enkelt en udløbsdato.

Dermed er fortællingen autentisk - i både nutid og datid.

For autenciteten fejler bestemt ikke noget inde i lejligheden. Her kan man opleve et originalt køkken, som det så ud i 1972 - inklusive et originalt komfur og forskellige andre køkkenredskaber. Beboere har malet køkkenet i farver, så man slet ikke er i tvivl om tidsperioden...

I et af lejlighedens rum kan man se og læse portrætter af seks beboere i Taastrupgaard. Fra en fem-årig pige til to beboere i senioralderen. Alle har det tilfælles, at de har en nær tilknytning til Taastrupgaard. Nogle har boet der altid, nogle har hele deres familie i bebyggelsen.

De seks beboere er repræsentative for Taastrupgaard, fortæller museumsinspektør Mads Thernøe. Hver af de seks beboere har i øvrigt en montre i udstillingen, hvor de viser en genstand, som betyder noget særligt for dem.

I andre rum kan man opleve et kakkelbord, som stod i mange hjem for et halvt hundrede år siden. Man kan opleve sofaer fra dengang, en discokugle, en gammel radio og grammofon - og meget, meget mere.

Det handler dog ikke kun om genstande. Det handler i høj grad om de beboere, som havde disse genstande i deres lejligheder. Om deres liv. Tusindvis af familier har haft deres liv - på godt og ondt - i Taastrupgaard gennem de fem årtier. Det er deres fortælling, som lejligheden formidler.

Bare en gammel stol fra den lokale Selsmoseskolen kan sætte fantasien i gang. En stol, der oprindelig var i træ - og siden blev malet gul. Den fremstår med fuldstændig ægte, forsynet med graffiti. Er det en teenage-pige, der engang omkring 1980 har skrevet kærlighedserklæringer til Jesper K? Og som også var fan af Depeche Mode og Madonna. Hvem var denne elev? Og hvem var Jesper K?

Beboere viser rundt

Pop-up museet er i høj grad beboernes. Og det bliver også beboere, der åbner døren, når gæsterne ringer på i åbningstiderne formiddag og eftermiddag.

Om formiddagen vil det være beboere fra beskæftigelsesprojektet »Trappen«, der tager imod i lejligheden, og om eftermiddagen vil det være unge fra lommepenge-projektet i Taastrupgaard, der guider. De nærmere åbningstider kan ses på www.kroppedal.dk

Præcis hvor længe der er mulighed for at opleve museet, er endnu uvist. Lejligheden med lokalmuseet er dog sat til at blive revet ned pr. 31. august.

Lokalmuseet er blevet til i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Taastrupgaard, der har stillet lejligheden til rådighed og har ydet en støtte på 115.000 kroner, Den Boligsociale Helhedsplan for Taastrupgaard, der også har støttet med 115.000 kroner, og Kroppedal Museum.