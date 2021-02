Se billedserie Tine Lydolph er leder af Dit Rum i Glsotrup, som er et tilbud til børn og unge, der lever med misbrug i familien. Foto: Dit Rum

Ring anonymt og få hjælp, hvis du lever med misbrug i familien

Vestegnen - 16. februar 2021 kl. 18:38 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Vi prøver at gøre døren så bred og dørtærsklen så lav som muligt, siger Tine Lydolph. Hun er leder af Dit Rum, som er et tilbud under Socialstyrelsen til børn og unge på Vestegnen mellem 0 og 25 år, som vokser op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

At døren skal være bred og dørtærsklen lav, betyder, at Dit Rum skal være et sted, der er let at komme til og hvor man kan få en aftale med det samme, når man henvender sig.

Og det er ikke kun børnene og de unge, der kan kontakte Dit Rum. Også forældre eller andre voksne, der har relation til børn, der lever med misbrug tæt på, kan henvende sig til stedet.

Som noget helt nyt, har Dit Rum nu oprettet en anonym telefonlinje, hvor man kan ringe og få luft, støtte og rådgivning helt uden at opgive, hvem man er. Alle telefonnumre krypteres, så man er sikret 100 procent anonymitet.

Telefonlinjen henvender sig blandt andet til dem, der har en ægtefælle eller kæreste, som drikker for meget, ryger hash, tager stoffer eller spiser for mange piller. Det gælder også, hvis det er ens eks, som samtidig er far eller mor til ens børn.

- Vi ved, at der sidder forældre derude, som er på konstant overarbejde, fordi de både prøver at hjælpe partneren eller eks'en, beskytte børnene og få hverdagen til at fungere. Og som måske samtidig skal holde på hemmeligheden over for omverdenen, fordi alt, der bare minder om misbrug, stadig er så stort et tabu. Vores nye telefonrådgivning er en støtte til netop de forældre og deres børn. For ingen skal være på sådan et krævende overarbejde alene, siger Tine Lydolph, som selv har mange års erfaring med pårørendearbejdet.

Bange for konsekvenser

At telefonrådgivningen er anonym, er også vigtigt, mener Tine Lydolph. Hun har en formodning om, at mange holder sig tilbage fra at kontakte et tilbud som Dit Rum, fordi de er bange for konsekvenserne, hvis de ærligt fortæller, at deres barn lever i et hjem med misbrug.

- Der er ofte en frygt for, at børnene bliver tvangsfjernet, hvis man siger højt, at der er misbrug i hjemmet. Men tvangsfjernelser er som regel slet ikke på tale. Det er allersidste løsning, som utroligt sjældent bliver brugt, siger Tine Lydolph.

- Vi giver altid det råd, at man skal tale sammen i familien. Vi forældre vil jo ofte og i den bedste mening beskytte vores børn ved ikke at tale om det, der er svært. Men det hjælper børn bedre, hvis de får en forklaring på det, de alligevel går rundt og fornemmer - og ofte bekymrer sig om. Tavsheden gør med andre ord børn mere ensomme og utrygge, end svarene gør. Og vi rådgiver gerne om, hvor meget man kan sige til børn i en given alder, og hvad man helt konkret kan sige, forklarer Tine Lydolph.

Grupper for børn og unge

I Dit Rum holder man individuelle samtaler med børn og forældre, men en af kerneopgaverne er, at tilbyde grupper for børn og unge i alle aldre. De nyfødte og spæde kan komme med deres mor eller far i babygruppe, de mindste børn fra to til ni år i miniforløb og teenagere og unge i gruppeforløb med jævnaldrende.

- Vores grupper kører derudaf og man kan selv hoppe af og på. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor længe man kan være med og det er også muligt at stoppe for så at melde sig til igen senere, fortæller Tine Lydolph.

Psykolog Diana Kløvedal står for miniforløbene og i hendes rum er der masser af legetøj på hylderne og bløde madrasser på gulvet, som man kan tumle på.

- Jeg bruger legeterapi, når jeg er sammen med børnene. Og noget af det, jeg ofte benytter, er kort med billeder af forskellige kendte situationer. Dem kigger jeg på sammen med børnene og det sætter gang i vores snak, siger Diana Kløvedal og fortsætter:

- Forældre til mindre børn stejler som regel, når de hører, at vi opfordrer til, at man snakker med børnene om misbruget. De mener, det er bedst at skjule det for dem og tror, at de ikke har opdaget, at der er noget galt. Men det er som regel forkert. Selv helt små børn lægger mærke til det, hvis forældrene for eksempel er fraværende og undgår kontakt. De mærker konsekvenserne af misbruget og vender det ofte indad. 'der er fordi jeg er så kedelig at være sammen med, at far ligger inde i sengen hele dagen' kan de for eksempel tænke. Ofte har børnene også bemærket, at far for eksempel drikker mange øl, for de kan jo lugte det. Man kan også opleve børn der for eksempel siger, at 'far bager meget' men det er ikke mel, men hvidt pulver, barnet har opdaget. Børn ser og fornemmer betydeligt mere end man skulle tro og derfor skal man snakke med dem, fortæller Diana Kløvedal.

Hun understreger, at forældrene aldrig bliver mødt med fordømmelse hos Dit Rum.

- Vi ser på misbrug som en strategi, mennesker vælger, for at kunne klare noget, der er svært. Det er vigtigt at blive spejlet og ikke dømt. Men det er også vigtigt, at forældre ved, hvad det gør ved deres børn, at de har et misbrug, siger Diana Kløvedal.

Dit Rum samarbejder blandt andet tæt med misbrugsbehandlingstilbuddet KABS, som har afdelinger forskellige steder i Stor-København.

At det er nu, at Dit Rum søsætter den anonyme telefonlinje, er ikke tilfældigt, for Covid19 har lagt et særligt pres på familier, der i forvejen er pressede, og hvor der måske er blevet åbnet ekstra mange flasker eller taget ekstra mange stoffer.

- Der er blevet endnu mere brug for hjælp hos de forældre, der står på sidelinjen og som konstant skal navigere i kaos for at få luft for frustrationer og bekymringer og måske redskaber til at tackle situationen, siger Tine Lydolph.

Den anonyme telefonrådgivning holder åbent to gange om ugen: tirsdag klokken 12-15 og torsdag klokken 10-14.

Dit Rum har adresse på Bakken 1 i Glostrup. Tilbuddet har eksisteret siden 2016 og er primært sat i verden for at hjælpe børn og unge på Vestegnen. For et par år siden blev der indgået partnerskaber med fire af vestegnskommunerne; Hvidovre, Høje-Taastrup, Glostrup og Albertslund. Det betyder blandt andet at kontakten mellem dem og Dit Rum er meget tæt og det er vigtigt, fordi det blandt andet er i de kommunale skoler og institutioner, børnene har en stor del af deres hverdagsliv.

Børn og familier fra de andre vestegnskommuner er også velkomne hos Dit Rum, så længe vi har plads understreger Tine Lydolph.