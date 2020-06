Se billedserie - Jeg holder meget af Brøndby Gymnasium, er ordene på tavlen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Rikke est optima in regno

Vestegnen - 13. juni 2020 kl. 18:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rikke brænder for sprog og historie. Nu er hun blevet Danmarksmester i latin.

- Jeg kan bruge latin til at blive bedre til andre sprog. Latin kan aflæses i mange andre sprog, også det danske, forklarer 18-årige Rikke Waltz fra Glostrup.

Hun kommer lynhurtigt med to eksempler. Det latinske ord inter betyder mellem - og bruges som bekendt i mange danske ord som international, intercitytog eller interview. Et andet er re, der betyder gentagelse og findes i blandt andet repetere.

- Jeg synes det er fascinerende, at latin indgår i så mange andre sprog. Ikke mindst i spansk, som jeg også har her på Brøndby Gymnasium, og det er min drøm at kunne komme til at tale flydende spansk. Så at være god til latin hjælper mig til at blive bedre, fortæller Rikke.

- Og så elsker jeg også at læse om den romerske historie og filosofi, tilføjer hun.

Får topkarakter Rikke går i 2.g på Brøndby Gymnasium og har latin på c-niveau. Et fag hun klarer til topkarakteren 12.

Sammen med fire andre på latinholdet blev hun testet, med henblik på deltagelse i den årlige latinkonkurrence, som Klassikerforeningen afholder. Foreningen består blandt andet af klassisksproglige lærere og undervisere fra gymnasier og universiteter.

Rikke blev den bedste på Brøndby Gymnasium, og deltog efterfølgende i den landsdækkende konkurrence for elever på c-niveau. Rikke vandt, og det var egentlig meningen, at mesterskabet skulle fejres ved Klassikerforeningens fest på Glyptoteket, men det satte coronakrisen en stopper for. I stedet må Rikke "nøjes" med at få indsat sin præmie på 1500 kroner på kontoen.

Og så er vi tilbage ved overskriften - som frit oversat betyder: Rikke er den bedste i kongeriget.







Det danske mesterskab i latin blev afgjort i en to timer lang, skriftlig prøve.

Deltagerne fik en latinsk tekst, som dels skulle oversættes til dansk, og dels analyseres.

- Udfordringen er at oversætte så korrekt og ordret som muligt. At man er tro mod teksten og dens tema, og alligevel gøre den forståelig på dansk, forklarer Rikke.

Vild med sprog Brøndby Gymnasium er kendt for at have en skarp profil inden for idræt og bevægelse samt it og teknologi.

Det var dog ikke derfor, at Rikke valgte Brøndby Gymnasium og nu pendler på cykel mellem Glostrup og Brøndby.

- Det mest afgørende var, at det er et relativ lille gymnasium, hvor alle kender alle på kryds og tværs. Det er vigtigt for mig med denne tryghed, siger Rikke.

- Noget andet er så, at gymnasiets fokus på bevægelse har skubbet mig i en mere aktiv retning, tilføjer hun.

Rikke var ikke i tvivl om, at hun skulle vælge en studieretning med sprog.

Latin i gymnasiet I sammenhæng med et centralt latinsk ordforråd og viden om latinsk grammatik, får eleverne et indblik i det latinske sprogs bidrag til de moderne videnskabssprog og til låneord og fremmedord i øvrigt - herunder regler for orddannelse på latin og på dansk.

Eleverne beskæftiger sig med latinske filosofiske, retoriske, historiske, politiske og poetiske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.Kr. - og den græsk-romerske kulturs betydning i eftertiden.

Eleverne lærer også at analysere og fortolke de latinske tekster ud fra deres historiske sammenhæng og forholde sig til de værdier og begreber, som kommer til udtryk i teksterne, som omfatter både poesi og prosa.

I 2.g har Rikke Waltz på latin c-niveau haft to moduler om ugen i gennemsnit. Hvert modul svarer til to undervisningstimer.

Samtidig var det lykkedes Brøndby Gymnasium at oprette et latinhold, først og fremmest på grund af latinlærer Morten Schultz. Han roser Rikke:

- Hun har en intuitiv forståelse af sproget, og lader sig ikke gå på af den tunge grammatik. Samtidig har Rikke en rigtig god tekstforståelse, og har en interesse for andet i faget - fx det historiske aspekt. Det synes jeg er flot, siger han. Med en tilføjelse om, at Rikkes danske mesterskab i latin ikke ligefrem er hverdagskost på Vestegnen.

- Som latinlærer synes jeg også det er dejligt, at vi her på Brøndby Gymnasium er lykkedes med at få et klassisksprogligt fag ind ved siden af sport og it, lyder det fra Morten Schultz.

Rikke har valgt at tage latin på b-niveau, når hun efter sommerferien møder op i 3.g.

Hvad hun skal efter studenterhuen er sat på hovedet, er hun ikke helt afklaret med. Det skal dog være noget med sprog, fastslår hun.

- Jeg er nok lidt en sprognørd, griner hun.