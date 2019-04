En 35-årig Brøndby-fan har fået en fire år lang karantæne. Det er sket i kølvandet på den uroplagede kamp den 4. november 2018 mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Retten godkender karantæne til Brøndby-fan

Vestegnen - 08. april 2019 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har givet en 35-årig mand fire års karantæne fra blandt andet superliga-kampe. Det har Retten i Glostrup nu godkendt.

Det er så vidt vides første gang, at en domstol har behandlet en karantæne, som politiet har udstedt til en fodboldfan.

Det var en 35-årig Brøndby-fan, der ønskede at få en fire-årig karantæne prøvet af Retten i Glostrup. Fredag den 5. april afsagde retten en kendelse, der godkendte karantænen.

Mandens forsvarer, advokat Asser Lyngs Gregersen oplyser, at han forventer, at kendelsen bliver kæret til Østre Landsret. Dels fordi han ikke mener der er grundlag for karantænen, dels fordi han mener karantæneperioden er for lang.

Sagen startede, da den 35-årige mand fra Brøndby i februar i år af Vestegnens Politi fik en fire-årig karantæne mod at gå til blandt andet superliga-fodbold.

Konsekvensen er, at den 35-årige mand, der er erklæret Brøndby-fan, ikke må opholde sig inden for en radius af 500 meter til superliga-kampe, landskampe mm. Når Brøndby spiller på udebane, udvides karantæne-zonen til 3.000 meter fra stadion.

Det var Vestegnens Politi, som administrativt udstedte karantænen til den 35-årige mand. Karantænen kom i kølvandet på kampen den 4. november 2018, hvor Brøndby og FCK mødte hinanden på Brøndby Stadion. Der var en hel del uro i forbindelse med kampen, og der blev blandt andet anvendt sten og andet kasteskyts mod politifolk.

Begrundelsen for at udstede en karantæne til den 35-årige mand var en begrundet mistanke om, at den 35-årige - som del af en større gruppe - havde kastet med sten mod en politimand, at han groft havde forstyrret ro og orden på et offentligt sted, og at han havde optrådt maskeret. I sagen havde Vestegnens Politi vedlagt en række billeder, som angiveligt skulle vise den 35-årige.

I første omgang blev karantænen sendt i partshøring hos den 35-årige mand. Det reagerede han ikke på, og Vestegnens Politi meddelte derefter en endelig karantæne.

Det fik den 35-årige Brøndby-fan til at reagere. Han indbragte den administrative karantæne for Retten i Glostrup, der altså nu er kommet med en kendelse.

Retten har bestemt, at betingelserne var opfyldt, da karantænen blev udstedt af Vestegnens Politi.

Da sagen var i retten fortalte den 35-årige mand, at han godt nok havde været til fodbold den pågældende dag. Han nægtede dog at have kastet med sten mod politiet, han nægtede at have deltaget aktivt i uroligheder, og han nægtede at have været maskeret.

Den 35-årige mand såede også tvivl om politiets fotomateriale. Især et af fire billeder, hvor den 35-årige hævdede, at det slet ikke var ham på billedet. Det handlede især om en tatovering bag øret, som ikke kunne ses på billedet.

Omvendt mente anklageren fra Vestegnens Politi, at der var begrundet mistanke mod den 35-årige mand, der var blevet genkendt på video af Vestegnens Politis såkaldte spotter-gruppe.

Det ligger dog fast, at der ikke er tidligere sigtelser eller indberetninger på den 35-årige mand, der har fulgt Brøndbys kampe de seneste syv år.

Selv om det i sig selv er to forskellige ting - en karantæne og en straffesag - så omtalte anklageren, at der er rejst tiltale mod den 35-årige mand i en straffesag, som senere skal afgøres af Retten i Glostrup. Her er han tiltalt for stenkast mod politiet, for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden, og for at overtræde maskeringsforbuddet.

Karantænen, som Vestegnens Politi meddeler, er som udgangspunkt en administrativ sanktion, og ifølge loven kan der meddeles en karantæne, når der er en begrundet mistanke mod personen. Der behøver altså ikke være faldet en dom. Omvendt ligger det fast, at hvis den 35-årige mand frikendes i straffesagen, så vil karantænen også blive ophævet.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår Østre Landsret tager stilling.