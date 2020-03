Retten drosler ned: Sag mod Britta Nielsens børn udsættes

Retten i Glostrup lukker ned fra i morgen den 13. marts. Det sker for at undgå spredning af coronavirus.

Lukningen vil få betydning i den sag, hvor Britta Nielsens børn er tiltalt for hæleri - en sag, der allerede er i gang. Retten i Glostrup oplyser, at retsmøderne den 23., 24., 25. og 27. marts aflyses. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til retsmøderne den 30. og 31. marts.

Retsmødet den 17. marts vil blive gennemført. Tilhørerpladserne vil dog være stærkt reduceret, og af disse pladser er de fleste reserveret til pressen. For af undgå spredning af coronavirus opfordrer retten almindelige tilhørere til ikke at møde frem.

Grundlovsforhør, hvor mistænkte bliver varetægtsfængslede og fristforlængelse af allerede varetægtsfængslede vil blandt andet fortsat finde sted, og her vil der være en anklager, der møder frem. Der vil derfor ikke være tale om, at personer, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet, pludselig bliver løsladt

Det vil i sidste end være op til dommeren i den enkelte sag at vurdere, hvilke retsmøder, der skal gennemføres, og hvilke der udsættes. Som konsekvens af, at der nu indføres et kriseberedskab de næste 14 dage, vil der blive et stort antal straffesager, som bliver udskudt. Anklagemyndigheden kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor mange sager, det drejer sig om, eller hvilke konsekvenser det får for sagsbehandlingstiderne fremadrettet.