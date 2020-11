Den 30. september 2019 henvendte de ni boligafdelinger og fem boligorganisationer i Brøndby Strand sig til erhvervsministeren og sundhedsministeren med henblik på en indsats, der begrænser adgangen til lattergas. Der blev indført restriktioner og de ser nu ud til at virke. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Restriktioner virker: Færre bruger lattergas

Vestegnen - 06. november 2020

I sommer blev der - inspireret af de forslag der kom fra beboerdemokraterne i Brøndby Strand - indført restriktioner, der har gjort det vanskeligere at købe store mængder af lattergas i håndkøb og har fjernet dem fra blandt andet kiosker.

Organisationsformand i Brøndby Boligselskab, Michael Buch-Barnes, fortæller, at han har fulgt fremdriften omkring brugen nøje for at se, hvorvidt restriktionerne har haft en effekt.

- Jeg har haft samtaler med medarbejdere, og så har vi fra boligorganisationen sat vores boligsociale medarbejdere til at se på, hvad der er sket, efter loven er indført, siger Buch-Barnes.

- Det positive er, at vi tydeligt kan se, at det ikke mere flyder med de små lattergasbeholdere. De er nærmest væk. Så loven har helt sikkert virket, fortæller organisationsformanden, der dog også påpeger, at de små gasflasker til dels er udskiftet med store, beholdere, der købes på nettet.

- Det tyder trods alt på, at det er sværere for de helt unge at få fat i lattergassen. Det, vi hører fra frontpersonalet, er også at de større flasker, der nu sælges, især bliver fundet i forbindelse med parkeringspladser. Det tyder jo på, at brugerne er over 18 år.

Til trods for stigningen i fundet af de større flasker ser afdelingsformand for Lejerbo Lunden, Brian Taudahl Børgesen, også positivt på udviklingen:

- I forhold til forurening og hvordan boligområdet ser ud, er det også rart, at beboere og medarbejdere slipper for at finde flere hundrede patroner, der ligger og flyder i opgangene eller ude på fællesarealerne. Nu må vi så se, hvad vi kan gøre ved de store flasker og det, der købes over internettet, påpeger Brian Børgesen, der erkender, at det kan blive svært at standse nethandlen.

- Vi har været med til at gøre det mere besværligt at få adgang til lattergassen, og dermed regner jeg også med, at det er et rusmiddel, der med tiden vil forsvinde. Man sætter sig trods alt ikke spontant og køber varen over nettet, ligesom det tager tid, før tingene bliver leveret, afslutter afdelingsformanden.

Borgmester Kent Magelund er tilfreds med den mini-undersøgelse, der er gennemført i Brøndby Strand.

- Jeg syntes det er glimrende, hvis det er sværere for unge i skolealderen at få fat i lattergassen. I Brøndby arbejder vi målrettet på at forbedre sundhedstilstanden. Hvis der er færre, der bruger lattergas som rusmiddel, vil det have en positiv effekt på den enkeltes helbred men så sandelig også på chancerne for at få en god uddannelse eller komme i beskæftigelse, siger borgmesteren.

Parterne har aftalt, at Brøndby Strand Projektets medarbejdere i de kommende måneder vil følge udviklingen tæt.

- Vi er jo interesseret i at se, om den positive udvikling fortsætter, lige som vi gerne vil se, om der skal iværksættes en indsats i forhold til de store lattergasflasker, slutter Michael Buch-Barnes.