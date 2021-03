Rent vand til møgungerne

Gør det af med ukrudtet - uden sprøjtegift

Ifølge Glostrup Forsyning er det nødvendigt helt at droppe brugen af sprøjtegift i haven, da det kan forurene drikkevandet. Der er mange effektive, naturlige måder at bekæmpe ukrudt og gøre kål på alger, mos og irriterende skadedyr.



I stedet for sprøjtegiften kan du plante tæt og sørge for at luge. Det gør det svært for ukrudtet at komme op.



Fliserne kan blive pæne igen ved at slibe dem med sand, og en ukrudtsbrænder kan ødelægge det ukrudt, der finder vej mellem fliserne.



Døjer du hvert år med bladlus eller andre skadedyr på dine planter? En kraftig vandstråle kan reducere de værste angreb, og når du undgår sprøjtegiften, giver du samtidig plads til, at nyttedyrene kan gøre deres arbejde med at bekæmpe skadedyr.