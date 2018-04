Alderen afgør, om vi foretrækker mayonnaise, remoulade eller ketchup til pomfritterne. Foto: Ritzau Scanpix

Remo eller mayo? Det vil vi have til pomfritterne

Vestegnen - 16. april 2018 kl. 07:02 Af Louise A. Poulsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»They fuckin' drown 'em in that shit.«

Sådan lyder et filmcitat, der er gået over i historien. Ordene kommer fra John Travolta, der i »Pulp Fiction« fortæller Samuel L. Jackson, hvordan man spiser mayonnaise i stedet for ketchup til pomfritterne i Holland.

I Danmark er mayonnaise også den foretrukne dyppelse til pomfritter, skarpt efterfulgt af remoulade. Et stykke efter kommer ketchup. Det viser tal fra YouGov.

Kun 12 procent ønsker ikke at dyppe deres pomfritter i nogen af de tre.

»Pomfritter er sprøde, og når man bider i dem, er de klæge indeni. Derfor vil de fleste foretrække noget dyppelse for at få dem til at glide ned,« siger Michael René, der underviser i sensorik på Københavns Professionshøjskole og netop har udgivet bogen »Sensorisk teori, metoder og øvelser«.

Sensorisk passer alle tre dyppelser fint til pomfritter, forklarer han.

»Pomfritter er først og fremmest salte og fede, men også lidt søde på grund af det høje indhold af stivelse. Derfor passer syre rigtig godt til, og det indeholder både ketchup, mayonnaise og remoulade.«

Fødevareeksperten vil ikke pege på en af dyppelserne, der er mere korrekt end andre, men fortæller, at ketchup ud over syre også har umami - også kaldet den femte grundsmag - som blandt andet findes i tomat.

Men han er lidt overrasket over, at der er markant forskel på ældre og yngre danskeres præferencer. De ældre er markant gladere for remoulade, mens de yngre foretrækker mayonnaise.

»Måske skal vi finde forklaringen i fastfoodkulturen. For en generation siden spiste man mest pomfritter fra grillen eller i svømmehallen, og her blev der også solgt remoulade. Men i dag er det de store internationale burgerkæder, der dominerer, og de sælger ikke remoulade. Så måske er unge i dag bare vokset op med, at der hører mayonnaise til pomfritter,« siger han.

Hos McDonald's er den mest populære dyppelse den hvidlige »pommes-frites-sauce«, der minder om en tyndere mayonnaise. Den er to en halv gang så populær som ketchup på andenpladsen. Af burger-kædens fem premium dips er mayonnaisen den mest populære, oplyser McDonald's' kommercielle direktør i Danmark, Mads Friis, i en mail.

»Vi har ikke remoulade på menuen i Danmark. Men vi indfører løbende danske ingredienser og produkter på den danske menu, og vi vil da på ingen måde afvise at indføre remoulade i res­tauranterne i fremtiden, hvis danskerne gerne vil have den mulighed hos os,« tilføjer han.

Det kan vi bedst lide Hvad foretrækker du at dyppe dine pomfritter i?



18-29-årige

Mayonnaise 50%

Ketchup 29%

Remoulade 17%



60-årige og ældre

Remoulade 39%

Ketchup 24%

Mayonnaise 19%



Hele befolkningen

Mayonnaise 33%

Remoulade 30%

Ketchup 24%



Kilde: YouGov for Søndagsavisen. 1.010 svar Hvad foretrækker du at dyppe dine pomfritter i?