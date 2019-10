Se billedserie Vestegnens Politi var massivt til stede i forbindelse med søndagens kamp på Brøndby Stadion. Foto: Brand-Ishoj.dk/Michael Rosengaard

Relativ roligt: Kun én anholdt efter fodboldbrag

Vestegnen - 06. oktober 2019 kl. 19:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammenlignet med tidligere kedelige hændelser, så forløb fodboldbraget søndag eftermiddag mellem Brøndby IF og FCK relativ roligt.

Det oplyser Vestegnens Politi søndag aften.

En person sidder søndag anholdt på politigården i Albertslund, og så er fem blevet sigtet for overtrædelse af narkolovgivningen. Desuden efterforsker Vestegnens Politi et forsøg på at sætte ild til pensionisthuset Møllen, og politiet fandt også pyroteknik - blandt andet kanonslag.

Den ene person, der blev anholdt, er mistænkt for vold mod politibetjente, angiveligt i forbindelse med, at FCK's fans gik fra Brøndby Stadion til Brøndbyøster Station for at komme hjem efter de havde tabt 3-1 til hjemmeholdet Brøndby.

- I første omgang forsøger en større gruppering at trænge igennem den række af politifolk, som beskytter fanoptoget, og det er nødvendigt at trække stavene. Det gør, at politiet rykker tættere sammen. En person gør efterfølgende et udfald mod nogle politifolk, og han bliver anholdt. Så vidt jeg er orienteret, er ingen kommet alvorligt til skade, fortæller vicepolitiinspektør Søren Enemark fra Vestegnens Politi, som stod i spidsen for politiets indsats i forbindelse med kampen på Brøndby Stadion.

Om den anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, er der endnu ikke taget stilling til.

Samlet set har Vestegnens Politi, der var massivt til stede, haft en rolig dag.

- Ja, det har det været. Generelt er vores anvisninger blevet fulgt, lyder det fra Søren Enemark.

En foreløbig uafklaret sag skete inde på Brøndby Stadion under kampen. Der blev kastet et kanonslag, som landede tæt ved en kontrollør. Der er muligvis tale om en skade på øret, og kontrolløren er af politiet blevet vejledt om at tage på skadestuen og blive undersøgt, og efterfølgende tage kontakt til Vestegnens Politi med henblik på en afhøring.

Kampstarten lå allerede klokken 14 - og det var efter ønske fra Vestegnens Politi.

- Vi vil gerne have, at der er mindst to timers dagslys efter disse kampe. Det gør det nemmere for os at håndtere hele indsatsen, særligt hvis der opstår episoder, som det fx var tilfældet i dag, når en gruppering forsøger at trænge igennem en politikæde, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark.

