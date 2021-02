Rekordmange gjorde gode gerninger

Se billedserie Motor Mille (Mille Gori) var vært på den omvendte julekalender. Foto: Chilie Hviid Orloff

Vestegnen - 10. februar 2021 kl. 11:58 Kontakt redaktionen

3365 elever fra Vestegnen deltog i december i "Omvendt Julekalender", der samlede en kvart million kroner ind til verdens udsatte børn. På landsplan deltog mere end 70.000 elever i kalenderen, der gennem små film og opgaver til hver dag i december fik eleverne til at vende blikket ud i verden.

- Med Omvendt Julekalender viser vi danske elever, at de har meget til fælles med børn fra andre lande, men samtidig viser vi også, at forældreomsorg og skolegang ikke er en selvfølge for alle børn. Det er en vigtig fortælling, og det gør mig rigtig glad, at rekordmange elever har fulgt med, siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør hos SOS Børnebyerne.

Motor Mille på skærmen Mille Gori, bedre kendt som Motor Mille fra DR Ramasjang, var vært på julekalenderen, og hver dag tog hun eleverne med rundt i verden for at besøge børn, der lever under helt andre vilkår end dem, vi kender herhjemme. Artiklen fortsætter under boksen

Så mange fra Vestegnen deltog: Glostrup – 4 skoler og 230 elever

Hvidovre – 11 skoler og 630 elever

Rødovre – 6 skoler og 392 elever

Brøndby – 4 skoler og 422 elever

Albertslund – 5 skoler og 333 elever

Vallensbæk – 2 skoler og 202 elever

Ishøj - 3 skoler og 327 elever

Høje-Taastrup - 10 skoler og 829 elever



Julekort og hjemmebag Omvendt Julekalender handler også om at gøre gode gerninger for andre og sprede glæde i julemåneden. Mange klasser valgte at bruge de gode gerninger til at starte deres egen indsamling til fordel for SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn som dem, de mødte i kalenderens film.

Elever over hele landet brugte derfor december på at lave julekort, samle pant, tømme opvaskemaskiner og sælge hjemmebagte julekager til deres familier og venner, der kvitterede med et bidrag til klassernes indsamling.

Selvom coronarestriktionerne satte en stopper for skolernes julearrangementer og andre fysiske indsamlingsaktiviteter, så gjorde eleverne en stor indsats for at fortsætte indsamlingen digitalt.

Det er gratis for skolerne at deltage i kalenderen, og det er frivilligt, om klassen vil samle ind. SOS Børnebyerne lover, at Omvendt Julekalender er tilbage i 2021.