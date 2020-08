Se billedserie Nemlig.com, der holder til i Brøndby, oplever et øget antal af kunder. Foto: Kim Rasmussen

Rekordår for online dagligvarehandel

Vestegnen - 11. august 2020

2020 har været et rekordår for online dagligvarehandel.

I løbet af det seneste år er andelen af forbrugere, som handler dagligvarer og/eller måltidskasser på nettet, steget med 8 procentpoint.

Det viser en ny undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internethandel foretaget af analyseinstituttet Wilke

Flere og flere danskere har med andre ord kastet sig ud i at foretage deres indkøb via internettet.

Coronakrisen har dermed forstærket en allerede igangværende tendens, som i de seneste år har vendt op og ned på danskernes indløbsvaner, som i højere og højere grad foregår online. I alt er det nu 44 procent af de nethandlende danskere, som i løbet af det seneste år har handlet dagligvarer og/eller måltidskasser på nettet. Og i samme periode har hele 25 procent af de nethandlende danskere handlet dagligvarer online enten ugentligt eller hver 14. dag.

En fremgang, som man også har kunnet mærke hos nemlig.com, der holder til i Brøndby Kommune.

I årets første seks måneder steg antallet af kunder på nemlig.com med 60 procent sammenlignet med første halvår i 2019.

Pakker varer hele døgnet

- Hos nemlig.com har vi oplevet stor fremgang i løbet af det seneste år, hvor vi har fået dobbelt så mange nye kunder som normalt og alene i juli måned fordoblede vi næsten vores omsætning. For at kunne hjælpe så mange kunder som muligt, har vi fremskyndet vores investeringer. Vi pakker nu varer hele døgnet. Leverer med meget kort varsel, endda om natten. Vi kan nu levere til over 4 ud af 5 danske husstande og gjort det muligt at få leveret til døren i flere store sommerhusområder landet over, så danskerne altid kan gøre brug af os - uanset hvor de er i landet, udtaler Mikkel Pilemand, kommerciel direktør for nemlig.com.

Planlægger flere online indkøb

Mange danskere vil foretage endnu flere online indkøb i det kommende år. Det viser undersøgelsen fra Foreningen for Dansk Internethandel. Andelen af forbrugere, som forventer at købe flere dagligvarer online, overstiger markant andelen af forbrugere, som forventer at skrue ned for deres onlinehandel af dagligvarer.

Hele 27 procent af de nethandlende danskere forventer således at købe flere dagligvarer online i løbet af de næste 12 måneder, mens hele 22 procent i samme periode forventer at købe flere måltidskasser.

- Selvom børnefamilierne er dem, som i højest grad handler dagligvarer online, så er det blandt alle andre segmenter, at der i løbet af det sidste år er sket den største udvikling. COVID19 har formodentligt for mange forbrugere været et skub i forhold til at eksperimentere med at handle dagligvarer online, hvormed andelen af unge, singler og par, midaldrende og pensionister, som køber dagligvarer online, er steget markant, siger Niels Ralund, adm. direktør for Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

Hos nemlig.com har man også kunnet mærke tendensen den seneste år, hvor man har haft markant vækst blandt flere kundegrupper.

- Tidligere var børnefamilier den dominerede kundetype hos nemlig.com. Men køb at online dagligvarer og måltidskasser er i stigende grad blevet en del af dagligdagen hos både de helt unge samt den ældre generation. Tallene tyder også på, at danskerne ikke vil vende tilbage til deres tidligere forbrugsmønster efter Coronakrisen, men i nogen grad fastholde deres nye indkøbsvaner med online dagligvarehandel, der sparer tid i en travl hverdag, siger Mikkel Pilemand, kommerciel direktør for nemlig.com.