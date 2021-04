En 42-årig rumænsk mand er blevet idømt ét års ubetinget fængsel for overtrædelse af et tidligere indrejseforbud. Det blev afsløret i forbindelse med et butikstyveri i Albertslund.

Rejste ind trods forbud: Afsløret ved butikstyveri

Torsdag fik han i Retten i Glostrup en straksdom på et års ubetinget fængsel, som er udgangspunktet for at overtræde et indrejseforbud. Samtidig blev han - igen - udvist med indrejseforbud i en periode på seks år. Den starter, når afsoningen er slut og han sendes tilbage til Rumænien.