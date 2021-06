Se billedserie Kobber Engen ligger i den nye Brøndby-bydel Kirkebjerg.

Rejsegilde på et af Danmarks største boligprojekter

Vestegnen - 17. juni 2021 kl. 18:14

Da CapMan Real Estate og Casa A/S i 2020 indgik aftale om ejendomsprojektet Kobber Engen i Brøndby-bydelen Kirkebjerg, indgik de samtidig en af de største enkeltstående ejendomshandler i året. Otte måneder senere har milliardbyggeriet afholdt det traditionsrige rejsegilde.

De mange deltagere ved rejsegildet var en påmindelse om byggeriets størrelse og betydning for Brøndbys nye Kirkebjerg-område. De fire boligkarréer på grunden begynder at tage form, og konturerne af områdets kommende grønne arealer fremtræder tydeligere, for hver dag der går.

- Området har vist sig at have et enormt udviklingspotentiale. Det grå, sjælløse industriområde, der før udgjorde Kirkebjerg, tager nu form og bliver til det attraktive boligområde, det kan være. Den transformation kan kun gennemføres med godt håndværk og stor kvalitetsforståelse, hvilket håndværkerne på Kobber Engen da også udviser hver eneste dag, siger Robert Feldt, investment director i CapMan Real Estate.

Byggeriets 37.440 kvadratmeter på Søndre Ringvej 27 ligger blot få minutters gang fra Glostrup Station og den nye letbane, som åbner i 2025.

Projektet er fordelt på i alt 463 boliger i fire boligkarréer samt et parkeringshus med plads til 390 biler, så der gives plads til mange grønne arealer. Lejlighederne, der alle får altan eller terrasse, varierer i størrelsen fra 1-5 værelser (60-112 kvadratmeter).

- Kobber Engen er et eksempel på, hvad man kan udrette indenfor byggeri på forholdsvis kort tid med den rette kombination af visionære politikere, ambitiøse investorer og - ikke mindst - dygtige håndværkere, der med deres rutine og ekspertise kan transformere et gråt erhvervsområde til en grøn oase med attraktive boliger. Det er dem, vi fejrer ved dagens rejsegilde, siger direktør Torben Modvig fra Casa A/S.

Det bæredygtige boligbyggeri bygges efter DGNB-guld-standarderne for at øge det grønne aftryk, minimere levetidsomkostningerne og forbedre indeklimaet. Samtidig er der fuldt fokus på høj kvalitet i byggeriet og fuld brugertilfredshed for de kommende beboere.

Om end der nu er afholdt rejsegilde, er der fortsat mange måneder til, at kommende beboere kan flytte ind i lejlighederne. Første del tages i brug i foråret 2022, mens sidste del af byggeriet afleveres i starten af 2023 - altså er der cirka halvandet år tilbage af den samlede byggeproces.