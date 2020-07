Regnvand på kørebanen medførte solouheld

En kvindelig bilist kom ud for et solouheld i Brøndby lørdag den 4. juli i forbindelse med den megen regn, der faldt denne weekend. Det oplyser Vestegnens Politi.

Klokken 19.36 indgik der via Alarm 1-1-2 melding til politiet om, at en bil var kørt galt på Holbæk Motorvejen i "sneglen" ved Motorring 3 mod nord.

Flere patruljer kørte frem, hvor der viste sig at være tale om en 24-årig kvinde fra København, som på grund af akvaplaning mistede herredømmet over bilen og i et solouheld ramte Vejdirektoratets autoværn.

Der var kun ringe materiel skade ved uheldet og ingen personskade.