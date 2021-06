Redningsaktion med helikopter

Meldingen kom klokken 10.57, og gik på, at en båd muligvis var ved at synke.

Vestegnens Politi oplyser, at man fik en anmeldelse om en båd i havsnød, og at politi og beredskab og redningshelikopter blev sat ind.

Politiet fik hjælp af borgere

Vestegnens Politi var en del aktionen på vandet.

En politipatrulje kørte til Brøndby Havn, og her fik man hjælp af gode borgere til at blive sejlet ud til stedet, for at undersøge omstændighederne.

Efterfølgende har politiet konstateret, at der var tale om et hændeligt uheld, og at der ikke som sådan er noget politimæssigt i sagen.