Se billedserie Peter Madsens flugt fra Herstedvester Fængsel endte her på Nyvej i Albertslund. Foto: Presse-fotos.dk

Redegørelse: Sådan slap Peter Madsen ud fra Herstedvester

Vestegnen - 16. november 2020 kl. 15:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hvordan kunne det lade sig gøre, at drabsdømte Peter Madsen kunne flygte fra Herstedvester Fængsel i Albertslund, bevæge sig gennem byområder i Albertslund, indtil han blev fanget efter en flugt, som varede i cirka fem minutter og som endte på Nyvej i Albertslund?

En redegørelse fra Kriminalforsorgen forsøger at give et svar.

Voldsomt forløb Redegørelsen skildrer et voldsomt hændelsesforløb, hvor en ansat blev taget som gidsel, og flere ansatte blev truet med vellignende attrapper.

Kriminalforsorgen konstaterer, at der op til flugtforsøget ikke har været den nødvendige sikkerhedsmæssige opmærksomhed på den indsatte. Blandt andet har den indsatte haft beskæftigelse i et særskilt værksted uden fast overvågning, ligesom han har kunnet færdes uledsaget til psykologbesøg og gå rundt i fængslet med en rygsæk.

Kriminalforsorgen konkluderer også, at der ved placeringen af den indsatte i Herstedvester Fængsel ikke har været et tilstrækkeligt fokus på den indsattes vilje, evne og kapacitet til at planlægge og gennemføre alvorlige og personfarlige overfald med henblik på undvigelse.

- Først og fremmest står det med redegørelsen klart, at den indsatte slet ikke burde have været placeret i Herstedvester Fængsel. Når det derudover fremgår, at den indsatte har haft mulighed for at være uovervåget i et særskilt værksted og har kunnet transportere attrapper rundt uden ledsagelse af personale, så er det jo fuldstændig åbenlyst, at der har været alvorlige huller i sikkerheden. Det er selvfølgelig kritisabelt. Derfor er det på sin plads, at kriminalforsorgen sætter ind med en række tiltag til forbedring af

sikkerheden såvel i Herstedvester Fængsel som på landsplan, siger justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Sådan slap han ud Peter Madsen blev i slutningen af september 2018 idømt livsliv på drabet på den svenske journalist Kim Wall. Peter Madsen har været indsat i Herstedvester Fængsel siden 23. august 2018, efter han var blevet overflyttet fra et andet lukket fængsel. I perioden fra 1. maj 2019 og indtil undvigelsen den 20. oktober 2020, var Peter Madsen beskæftiget i fængslets bogbinderi, hvor han i et særskilt værksted arbejdede med bearbejdning af trææsker.

Det fremgår af Kriminalforsorgens redegørelse, at Peter Madsen den 20. oktober cirka kl. 07.30 blev lukket ud fra afdelingen og mødte rettidigt cirka kl. 07.30 i værkstedet, hvor han påbegyndte dagens arbejdsopgaver.

Cirka kl. 09.15 blev værkstedet kontaktet af en fængselsbetjent, som oplyste, at Peter Madsen skulle til samtale hos en af fængslets psykologer. Værkmestrene i værkstedet observerede intet usædvanligt den pågældende dag, men har efterfølgende oplyst, at Peter Madsen bar et lærredsbælte ud over sin jakke.

Værkmestrene har endvidere oplyst, at Peter Madsen havde en medbragt rygsæk på sig, hvilket ikke var usædvanligt.

Peter Madsen mødte cirka kl. 09.20 op til samtalen med psykologen i administrationsbygningen. Ved samtalen oplyste Peter Madsen, at han havde lavet en bombe og en detonator. Han fremviste en anordning under sin jakke, der af psykologen senere blev betegnet som et "palæstinensisk bombebælte".

Peter Madsen meddelte herefter til psykologen, at bomben ville blive detoneret, hvis psykologen tilkaldte hjælp, eller hvis psykologen ikke sørgede for at få ham ud af fængslet. Psykologen så på det grundlag ikke andre muligheder end at følge med Peter Madsen ned ad en bagtrappe mod fængslets portbygning, idet psykologen lagde til grund, at han ville detonere det angivelige bombebælte, hvis psykologen tilkaldte hjælp ved f.eks. at aktivere sin overfaldsalarm.

Cirka kl. 10.17 ankom den indsatte med psykologen til portbygningen, der var bemandet af en fængselsbetjent. Ved ankomst til portbygningen ringede psykologen fra sin alarmtelefon til fængselsbetjenten og meddelte, at Peter Madsen havde et bombebælte, som han ville udløse, hvis han ikke blev lukket ud.

Det skete. Peter Madsen og psykologen passerede adgangsslusen og bevægede sig ud i fængslets parkeringsområde, der er indhegnet med et ydre hegn. Peter Madsen truede sig også til at få åbnet vognporten, og i hurtig gang bevægede han sig væk fra fængslet.

Fangeflugten På overvågningskameraer kunne fængselspersonalet se, at Peter Madsen var på vej mod Holsbjergvej, og klokken 10.20 startede en eftersætning.

En af de eftersættende fængselsbetjente anråbte adskillige gange Peter Madsen, hvilket fik ham til at trække en pistol og true fængselsbetjenten. En anden af de eftersættende fængselsbetjente opnåede hurtigt visuel kontakt til Peter Madsen og blev også truet af ham med pistol.

Kl. 10.21 blev Vestegnens Politi kontaktet. Og det endte som bekendt med, at Peter Madsen klokken 10.26 blev anholdt på Nyvej i Albertslund.

Vellignende Politiet har allerede fastslået, at bombebæltet og pistolen begge var attrapper.

Attrapperne fremstod så vellignende og virkelighedstro, at fængselspersonalet opfattede dem som ægte og agerede ud fra, at der var tale om et rigtigt bombebælte og en rigtig pistol, oplyser Kriminalforsorgen i redegørelsen.

Peter Madsen er siden overflyttet til et andet fængsel.

