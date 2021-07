Se billedserie Familiecenter Poppelgården i Hvidovre er stedet, hvor Red Barnet og kommunen i fællesskab vil tibyde familierne nye oplevelser, fællesskab og støtte til at komme i gang med fritidsaktiviteter. Foto: Red Barnet Vestegnen

Red Barnet giver en hånd til børnefamilier

Vestegnen - 08. juli 2021

Red Barnet og Hvidovre Kommune går sammen om hjælp til børn og familier

Med ny rammeaftale indgår kommunen et tæt samarbejde med Red Barnet. I første omgang er der fokus på at skabe positive oplevelser, fællesskaber og fritidsaktiviteter for sårbare børn og deres familier.

Efter sommerferien vil Familiecenter Poppelgården have to nye tilbud til børn og familier, som har det svært. Tilbuddene 'Familieoplevelsesklubben' og 'Plads til alle' er skabt sammen med Red Barnet Vestegnen og er første konkrete udmøntning af en ny rammeaftale, der netop er blevet indgået mellem den frivillige organisation og kommunen.

Fællesskab for familierne

Familieoplevelsesklubben giver børn og familier, der i forvejen kommer på Familiecenter Poppelgården mulighed for at mødes og hygge sig med andre. I Familieoplevelsesklubben kan man fx lave og spise mad sammen, lave friluftsaktiviteter eller havearbejde, spille spil, lege eller tage på ture sammen.

'Plads til alle' handler om at gøre en indsats for at hjælpe udsatte børn på 5-12 år ind i fritidslivets fællesskaber via foreningerne og at støtte dem i at fastholde deres fritidsaktiviteter, selvom det kan være svært, når andre problemer presser sig på.

- Vi ved, at gode oplevelser, fællesskab og aktiviteter i et positivt miljø har utrolig stor betydning for børns trivsel, og derfor er jeg glad for, at vi nu via Red Barnet Vestegnen kan gøre endnu mere på denne front i Hvidovre, siger formand for kultur- og fritidsudvalget, Maria Durhuus.

Familiecenter finder familier

Med rammeaftalen, som løber til udgangen af 2022, forpligter Hvidovre Kommune sig til aktivt at støtte og supplere Red Barnets projekter med de nødvendige ressourcer. Rammeaftalen er blevet til et samarbejde mellem Familiecenter Poppelgården, Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune og Red Barnet. Familiecenter Poppelgården har ansvaret for at finde børn og familier, der vil kunne have glæde og gavn tilbuddene, og Red Barnet Vestegnen bidrager med projektledelse og frivillige, mens Kultur- og Fritidsområdet formidler kontakten til foreningerne.

- Rammeaftalen er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, når kommuner og frivillige organisationer går sammen, og jeg håber virkelig, at vi allerede om nogle måneder hører positive beretninger fra og om børn og familier for hvem tiltagene har gjort en forskel, siger formand for børne-og uddannelsesudvalget Kenneth F. Christensen.

Flere planer på Vestegnen

Red Barnet Vestegnen har gode erfaringer med både Plads til Alle og Familieoplevelsesklubben i Brøndby og forskellige aktiviteter for børn og familier i flere andre kommuner på Vestegnen.

- Den model for samarbejde, vi nu har lavet sammen med Hvidovre Kommune er nyskabende i vores regi, og i Red Barnet Vestegnen vil vi henover efteråret besøge de andre vestegnskommuner og tilbyde dem at indgå et tilsvarende samarbejde, siger Jesper Bagger Sørensen, formand for Red Barnet Vestegnen, der er glad for de gode tilbud til børn og familier, som Poppelgården nu bliver omdrejningspunkt for:

-Behovet er enormt, for det har været et langt år med covid-19, så derfor er det vigtigt, der nu åbner nogle muligheder for, hvordan børn og familier kommer ud oplever nye fællesskaber.

Søger frivillige

Jesper Bagger Sørensen håber, at det nye projekt i Hvidovre vil medføre, at flere frivillige melder sig på banen.

- Vi har altid brug for nye frivillige og gerne nogle med lederprofiler.

Det er en ganske særlig opgave at lede frivillige medarbejdere. Man kan ikke bruge de samme principper som i almindelige ledelse, for de frivillige skal selv have glæde af arbejdet og få noget ud af det, siger Jesper Bagger Sørensen.

Han tilføjer, at mennesker i alle aldersklasser er velkomne som frivillige.

- Vi har brug for både unge, midaldrende og ældre. Det er meget vigtigt at der et et aldersmæssigt mix. Og fordi vi begynder på det nye projekt efter sommerferien, må man meget gerne henvende sig nu, siger formanden for Red Barnet Vestegnen.

Nye potentielle frivillige kan finde Red Barnet Vestegnens prfiler på Facebook og Linkedin eller kontakte organisationens HR og rekrutteringsteam på kontaktvestegnen@redbarnet.dk