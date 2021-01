Ramt i skulderen: 34-årig fængslet efter skyderi med maskinpistol

Skyderiet fandt sted ved Ulsøparken 27, hvor en 32-årig mand blev ramt af skud. Han kom dog ikke alvorligt til skade, og han kunne selv ringe til alarmcentralen.

Meldingen om skud kom klokken 18.16 og Vestegnens Politi rykkede massivt ud, ligesom Region Hovedstadens Akutberedskab var på stedet.

Vestegnens Politi afspærrede et større område i Brøndby Strand, veje blev afspærret og buslinjer omlagt, mens skyderiet blev undersøgt og der blev indsamlet tekniske spor. Vestegnens Politi sikre sig også en personbil, der havde fået knust sideruden.

Ved 20-tiden anholdt Københavns Politi en 34-årig mand på et hotel på Amager, og det er denne mand, som tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, mistænkt for drabsforsøg.

Han er sigtet for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse, og dommeren valgte altså at varetægtsfængsle ham.

Ifølge sigtelsen mod den 34-årige mand har han i tiden op til drabsforsøget mandag aften, gentagne gange været i besiddelse af den skarpladte maskinpistol på et offentligt tilgængeligt område. Han er også sigtet for at have transporteret en anden pistol, og have nedgravet den på et ukendt sted.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre af hensyn til Vestegnens Politis efterforskning, så de nærmere omstændigheder kendes ikke.

Ifølge Ritzaus oplysninger skulle skudepisoden ikke være banderelateret, men bunde i et personligt opgør.