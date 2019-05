Ramt af overgrebssag: Børneinstitution lukkes

Her på Albertslund Rådhus er der taget beslutning om at lukke Børnehuset Rosenly. - Vi har nået et niveau nu, hvor vi ikke kan stå inde for kvaliteten, siger Albertslunds borgmester Steen Christiansen.

Vestegnen - 09. maj 2019

Onsdag aften fik forældrene til børn i Børnehuset Rosenly besked om, at Albertslund Kommune lægger op til at lukke institutionen.

Børnehuset har været hårdt ramt af blandt andet en stor overgrebssag, som har sat sine spor. Ifølge borgmester Steen Christiansen er det ikke lykkedes at genoprette en sund pædagogisk hverdag i huset, og nu kan kommunen ikke længere stå inde for kvaliteten.

Derfor havde Albertslund Kommune onsdag aften samlet alle forældrene til børn i Børnehuset Rosenly til møde. Her meddelte kommunen, at den ønsker at lukke institutionen.

Sagen om overgreb kom frem i marts 2017, hvor en 48-årig mand blev anholdt. Han har siden fået en forvaringsdom for en lang række overgreb, dels i forbindelse med hans arbejde i børneinstitutionen, dels da han var spejderleder i Brøndby.

- På trods af en ny ledelse er det ikke lykkedes at genoprette den pædagogiske praksis i institutionen. Vi har nået et niveau nu, hvor vi ikke kan stå inde for kvaliteten. Vi har et ansvar for børnene. De skal have en god, tryg og udviklende hverdag i vores institutioner. Det er vores vurdering, at Rosenly ikke kan leve op til det. Derfor ønsker vi at lukke institutionen og få børnene ind i kommunens andre daginstitutioner. Det er turbulent ja, men vi gør det fordi vi vurderer, at det er det bedste for både børn og voksne, siger borgmester Steen Christiansen.

Han er således klar over, at det er en beslutning, som har store konsekvenser for en masse mennesker - ikke mindst børn, forældre og personale.

- Børnehuset Rosenly har været hårdt ramt, og det har sat sine spor. Det ved vi alle. Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes at få skabt de forandringer, der er brug for. Nu kan vi ikke vente mere og bliver nødt til at tage ansvar, så børn og forældre kan få en ordentlig hverdag i en institution med høj faglighed og pædagogik i højsæde, siger borgmester Steen Christiansen.

Beslutningen om at lukke Børnehuset Rosenly er nu i høring hos forældre og personale indtil den 29. maj via forældrebestyrelse og MED-udvalg. Høringssvarene behandles i børne- og skoleudvalget den 4. juni, i økonomiudvalget den 11. juni og kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om lukningen den 18. juni.

Planen er, at børnehuset lukker senest den 1. oktober, og at børnene i den kommende periode tilbydes plads i kommunens øvrige institutioner. Afdelingen for dagtilbud i Albertslund Kommune vil desuden gå i dialog med medarbejderne i institutionen om mulig omplacering til lignende jobs i andre af kommunens daginstitutioner. Dagtilbudsafdelingen vil være i tæt dialog med institution og forældregruppe, så dagligdagen og processen indtil lukningen bliver ordentlig.

Lederen af Børnehuset Rosenly har sagt op og starter i nyt job den 1. juni.

Sagen om overgreb blev i retssystemet afgjort for et år siden, hvor Østre Landsret stadfæstede dommen fra Retten i Glostrup, hvor den 48-årige mand fra Rødovre fik en forvaringsdom - fængsel uden længstetid - for blandt andet 45 forhold vedrørende overgreb på og blufærdighedskrænkelse af 28 børn under 12 år.

Den nu dømte blev efter anmeldelse fra bekymrede forældre anholdt i marts 2017 i forbindelse med en spejdertur. Ved ransagning af hans hjem i Rødovre beslaglagde politiet computere, smartphones og andet elektronisk udstyr, som viste sig at indeholde pornografiske optagelser af børn.

Den videre efterforskning hos Vestegnens Politi tilvejebragte 10.721 billeder og 1.472 film med pornografiske optagelser af børn og unge under 18 år, fremgik det af sagen ved Retten i Glostrup. En del af materialet afslørede fotos og film optaget af den dømte, mens han krænkede børn seksuelt - som oftest mens de sov eller fik skiftet ble.