To færdselsbetjente fra Vestegnens Politi målte ved hjælp af laserudstyr hastigheder på Nordre Ringvej i Glostrup. En bilist kørte igennem et vejarbejdsområde med 120 kilometer i timen. Bilisten mister kørekortet.

Send til din ven. X Artiklen: Ræsede forbi vejarbejde med 120 i timen: To mister kørekortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ræsede forbi vejarbejde med 120 i timen: To mister kørekortet

Vestegnen - 18. juli 2019 kl. 15:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To bilister med alt for tunge speeder-fødder kan se frem til at måtte undvære kørekortet i en periode, efter de fik målt deres hastighed på Nordre Ringvej i Glostrup.

To færdselsbetjente fra Vestegnens Politi gik tirsdag i aktion på Nordre Ringvej i Glostrup, ved Ejby Mosevej. Her er der i øjeblikket et større vejarbejde i gang, som forberedelse til letbanen. Kørebaner er indsnævret og omlagt, og der er derfor en hastighedsgrænse på 50 kilometer i timen - dels for at sikre vejarbejderne, dels af hensyn til trafiksikkerheden.

Der er tale om et sted, hvor Vestegnens Politi tidligere har været, fordi vejarbejderne følte sig utrygge på grund af høje hastigheder fra de forbipasserende biler.

Der blev, som Vestegnens Politi udtrykker det, skrevet alt for mange rapporter i de to timer, hvor de to færdselsbetjente fra Vestegnen foretog fartmålinger med laserudstyr. Og hastighederne var så høje, at to bilister står til en ubetinget frakendelse af kørekortet, 16 står til en betinget frakendelse, og to får et klip i kørekortet.

Højeste hastighed var på 120 kilometer i timen.

- Jeg havde helst været alle disse sager foruden, siger politiassistent Erik Andersen fra færdselsafdelingen hos Vestegnens Politi.

Han understreger, at det ikke er politiet, som fastlægger hastighedsgrænserne i forbindelse med vejarbejde - det er kommunen/vejmyndighederne, ud fra en lang række sikkerhedsmæssige forhold og hensynet til de folk, der arbejder på stedet. Politiet håndhæver »bare«, at bilisterne overholder fartbegrænsningen.

Netop i forbindelse med vejarbejde er sanktionerne skærpet markant - netop for at øge sikkerhed og tryghed for vejarbejderne.

Og det er noget, som Vestegnens Politi følger nøje de kommende år, hvor der som følge af letbane-byggeriet, vil være en lang række vejarbejder, hvoraf flere allerede er i gang.