Psykoterapeut: Vi har givet køb på de unges trivsel

Vestegnen - 26. maj 2021 kl. 11:07 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Aggressive tanker og ensomhed. Det er nogle af de problemer, psykoterapeut Henriette Wang i det seneste år ofte er stødt på blandt sine unge klienter.

Og en ny undersøgelse af danskernes trivsel, som Trygfonden har udført, viser da også, at det især er de unge i hovedstadsområdet, der har fået det svært under pandemien

Henriette Wang har klinik i Rødovre og er i den seneste tid blevet bekymret for de unge.

- Der er en meget mærkbar forandring blandt unge. Mange af dem oplever en meningsløshed og har bevæget sig ind i en negativitet, der spreder sig som ringe i vandet, siger hun.

- Jeg har især oplevet en del, der har fået nogle aggressive tanker, som de har svært ved at håndtere, fordi de føler at det er skamfuldt. De kan for eksempel være bange for at komme til at skade nogen, der står dem nær og tænker, hvordan kan jeg sidde og tænke de her tanker?

- Der er ingen tvivl om, at disse tanker kommer af stress. Når man er under stress, føler man ikke, at man har kontrol over sit liv og livet kan føles, som om, det ikke giver mening, siger hun.

Det kan virke underligt, at man kan få stress under en hjemsendelse, men Henriette Wang synes det er forståeligt, at det opstår i den situation.

- Man bliver stresset, når man ikke føler, at man har kontrol over sit liv. Og det er en meget mærkbar forandring, når man pludselig skal være hjemme hele tiden og ikke må ses med nogen.

- Man føler meningsløshed og ensomhed, fordi man ikke har den kontakt, man plejer og som er så vigtig, når man er ung, siger Henriette Wang.

For lidt fokus Hun mener, at der har været for lidt fokus på unge menneskers trivsel under nedlukningen.

- Vi passer ikke nok på vores unge mennesker. De er et andet sted end voksne og for dem er det indgribende på en helt anden måde, at de ikke kan ses med deres jævnaldrende og det kan give alvorlig mistrivsel. Derfor burde man have taget bedre hånd om dem, selvom vi befinder os i en krise. Det burde efter min mening have haft højere prioritet, siger Henriette Wang.

Svært at vende tilbage Selvom skoler og uddannelsesinstitutioner for nylig er åbnet igen, er problemerne for de unge ikke overstået, mener hun.

- Mange af dem kan lige pludselig ikke finde ud af at gå i skole igen, fordi det er rigtig svært at finde ind i fællesskabet efter så lang tid. Man kan blive bange for hinanden og det er svært at finde sin plads blandt de andre, siger hun og tilføjer, at problemerne med de unge handler om folkesundhed, ligesom selve krisen, bare på en anden måde.

- Vi har givet køb på de unges trivsel og der vil sandsynligvis komme et efterslæb. Der er allerede venteliste hos mange psykologer og andre behandlere. Man burde efter min mening i denne situation sørge for at gøre behandling og støtte mere tilgængelig. Og her kunne man godt tænke autoriserede psykoterapeuter med ind i tilbuddet, fordi der er venteliste hos de fleste psykologer, siger hun.

Henriette Wang slutter med at komme med en stor ros til de unge.

- Vi har nogle af de mest ansvarlige unge mennesker her i landet. De har virkelig gjort alt hvad de kunne for at overholde restriktionerne. Men er alligevel blevet skældt ud. Derfor håber jeg, at de nu vil blive prioriteret, så de kan få den nødvendige hjælp til at komme videre ud og have det liv, de fortjener, siger Henriette Wang.