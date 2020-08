En mand kørte bil med en promille på 3,54, og det er han nu dømt for. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Promille på 3,54: Fik konfiskeret bil og fængselsstraf

Vallensbæk: En 45-årig mand er blevet taget i at køre spritkørsel to gange i Vallensbæk og i Ballerup. Og nu har han fået sin dom ved Retten i Glostrup.

Lovovertrædelserne skete tilbage i efteråret 2018, hvor manden to gange inden for kort tid kørte spirituspåvirket på Jydekrogen i Vallensbæk og i Ballerup i sin varebil.

Nu har hans sag været behandlet i retten, hvor han har fået sin straf, selvom han i retten fortalte, at han ikke troede på, at hans promille var så høj, at den var på 3,54. For han følte sig ikke så påvirket.