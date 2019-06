Se billedserie Direktør Jesper Møller foran Havemøbelhuset.dk´s nye konceptbutik i Glostrup Shoppingcenter. Foto: Fotograf Henrik Lofqvist - www.henriklofqvist.dk

Send til din ven. X Artiklen: Prøver nyt koncept: Kombinerer webshop og fysisk butik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prøver nyt koncept: Kombinerer webshop og fysisk butik

Vestegnen - 17. juni 2019 kl. 06:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havemøbelhuset.dk lancerer nu et nyt og banebrydende koncept i dansk detailhandel. Her er ideen, at kunderne fysisk kan se, føle og afprøve de udstillede havemøbler og med det samme bestille varerne online i selve butikken.

Havemøbelhuset.dk har netop åbnet 250 kvadratmeter showroom i Glostrup Shoppingcenter, hvor forretningskonceptet er ved at blive testet som pilotprojekt. Hvis ideen slår an, er det tanken til næste år at etablere flere tilsvarende butikker i en række andre byer fordelt over hele landet, forklarer Havemøbelhusets direktør, Jesper Møller.

- Ideen med vores koncept, der er det første af sin art i Danmark, er at kombinere det bedste fra to verdener. Ulempen ved at handle i en traditionel webshop er, at man ikke er i fysisk berøring med den vare, man vil købe. Det problem løser vi med vores nye forretningsmodel, fortæller Jesper Møller.

- Hos os kan kunderne direkte afprøve møblerne, inden de beslutter sig for et køb. Efterfølgende kan de afgive deres bestilling på en pc her i butikken, tilføjer han.

Ønsker man at tænke lidt over købet, inden man afgiver sin bestilling, er der et alternativ. Hver vare i showroomet er nemlig forsynet med et produktkort, man kan tage med hjem, og med informationerne på kortet bestille sine havemøbler online hjemmefra.

- Hele købsprocessen foregår online og er så at sige »kontantfri«. Når varerne er bestilt og betalt på butikkens computer, vil de efterfølgende blive leveret direkte på kundens adresse - selvfølgelig på et i forvejen aftalt tidspunkt, understreger Jesper Møller.

Showroomet i Glostrup Shoppingcenter er fyldt med alt i havemøbler, parasoller og tilbehør og rummer en afdeling med teaktræsmøbler samt en afdeling med vedligeholdelsesfri havemøbler.