Pris for digital fortælling: Vejen til den perfekte politihund

"De har villet det"

Fredag eftermiddag fik den digitale fortælling om politihundene på Vestegnen en pris ved uddelingen af Danske Mediers Digitale Priser 2020. Fortællingen om politihundene modtog en sølv-pris.

Danske Mediers Digitale Priser belønner nyhedsflow, visuelt udtryk, brugervenlighed, kreativ og effektiv brug af digitale muligheder, originalitet og potentiel udbredelse.

I begrundelsen for at belønne fortællingen om de overlegne hundesnuder med sølv-prisen, siger dommerkomitéen blandt andet, at den interaktive fortælling om den perfekte politihund viser, "at man kan nå langt uden store udviklingsafdelinger og grafiske ressourcer. Hvis bare man vil. Det har SN.dk villet her, og derfor fortjener de sølv i Årets Digitale Historie."

Oplev hele den interaktive fortælling her