Efter et års vejarbejde er Kirkebjerg Parkvej i Brøndby nu genåbnet i en helt ny version med fortove og brede cykelstier i hver side af vejen.

Port til Kirkebjerg er åben

Efter et års vejarbejde genåbner Kirkebjerg Parkvej nu i en helt ny version med fortove og brede cykelstier i hver side af vejen. Dermed er den nye bydels største vej klar til de første, der flytter ind i området den 1. marts 2021.

Kirkebjerg er godt i gang med at undergå en forvandling fra traditionelt erhvervsområde til Brøndbys nye levende bydel med cirka 2.000 boliger.

Nu er vejen netop genåbnet og er klar til at blive brugt af de første beboere, der flytter ind i Kirkebjerg den 1. marts 2021.

Kirkebjerg Parkvej har i den nye version fået fortove og cykelstier på begge sider. Der er også plantet allétræer og selve vejbanen er blevet lidt smallere for at signalere, at vejen ikke primært er til tung trafik.