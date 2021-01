Mozarts Figaros Bryllup blev streamet til skoler og ligger i dag frit tilgængeligt på nettet. Der er tale om en beskåret udgave med titlen Susanna og Figaros Bryllup. Titel-karaktererne blev sunget og spillet af Cassandra Lemoine og David Kragh Danving. Her er de fanget af fotograf Mikal Schlosser Foto: Mikal Schlosser

Populær opera går digitalt: Vil ramme de unge

Vestegnen - 19. januar 2021 kl. 08:17 Kontakt redaktionen

Opera Hedeland har haft så stor succes med at vise digital opera til unge, at det nu bliver en fast del af programmet. Sommerens store opsætninger suppleres i de kommende fire år af både digitale og analoge formater.

Opera Hedeland er kendt for klassisk opera i stort format under åben himmel i Hedelands amfiteater og et fortrinsvis ældre publikum. Med operaens nye fireårige aftale med Slots- og Kulturstyrelsen er der udsigt til både publikumsforyngelse og et nyt digitalt format.

- Ifølge aftalen er hovedproduktionen i amfiteatret fortsat vores store flagskib, men vi har et stærkt momentum i forhold til at ramme de unge, og det får vi nu mulighed for udnytte endnu mere. Det sker blandt andet ved at videreudvikle formater, som egner sig godt til unge både analogt og digitalt, siger Opera Hedelands direktør og operachef, Claus Lynge.

Stor interesse Beslutningen er hjulpet på vej af stor interesse i den såkaldte mini-Carmen, som i 2019 blev set af 3.000 skoleelever. Da den planlagte mini-Rigoletto året efter blev udskudt på grund af Covid-19, udtrykte flere lærere skuffelse, og det blev startskuddet på det nye digitale format. Det havde premiere i november, hvor en forkortet udgave af Mozarts komedie Figaros Bryllup blev live-streamet. Den forkortede opera estimeres til at være set på 75-100 skoler.

- Unge har en helt særlig måde at gå til sådan et værk på. De stiller en anden type krav til både fortælling og karakterer, end vi er vant til. Det gør det til en svær, men også spændende kunstnerisk udfordring at formidle opera til unge. Det gælder uanset om det er analogt eller digitalt, siger Claus Lynge.

Dialog med lærere Udviklingen af de nye formater er blandt andet foregået i dialog med lærere fra de omkringliggende kommuner, og den dialog fortsætter fremover, fortæller Claus Lynge, som ser flere fordele i de nye takter.

- Mange lærere har taget formatet til sig, og vi oplever en stor villighed til at gå i dialog med os om at videreudvikle det. Det er en proces, vi lærer meget af, og erfaringerne passer rigtig godt til vores strategi med at bede gæsterne om at tage børn og børnebørn med i Opera Hedeland, siger Claus Lynge.

Den næste opera til unge bliver vist live under åben himmel i uge 32 forbindelse med den planlagte opførelse af Verdi´s Rigoletto. Operaen bliver et gratis tilbud til skolerne i Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner. Den næste digitale titel er endnu ikke planlagt i detaljer, men det ligger fast, at den tilbydes gratis til skoler i hele landet i december 2021.

