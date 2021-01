Pop up-vaccination i smitteplagede kommuner

For at sikre at denne uges leverance af vacciner bliver udnyttet fuldt ud og samtidig afprøve logistikken om lokale pop-up vaccinationstilbud, har Region Hovedstaden valgt at tilbyde 10 lokale pop-up vaccinationstilbud fredag den 15. januar i tidsrummet kl. 15-20. Regionen vil løbende have udkørende funktioner i hele vaccinationsperioden, men lige nu fokuserer regionen på de ti kommuner.