Politisk forlig om Hvidovres økonomi

Indsatsen for børn med skolevægring bliver fastholdt. Der er afsat én million kroner i 2021 og to millioner kroner i årene fremover.

Bag forligsaftalen står Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten. Disse partiet stod også bag Hvidovre Kommunes budgetter for 2019 og 2020.

Hele aftalen er blevet offentliggjort i forbindelse med et møde mandag i økonomiudvalget. Budgetaftalen ligger som et bilag. Referatet fra mødes kan læses ved at klikke her