Politisk enighed: Plads til udvikling

Vestegnen - 11. oktober 2019 kl. 08:33 Af Peter Erlitz

Der er enighed hele vejen rundt i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk om kommunens budget for de kommende år. Fredag skrev partilederne for Konservative, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti under på et budgetforlig, der fastholder det høje serviceniveau og giver rum til udvikling på væsentlige områder.

Bedre normeringer Blandt andet bliver normeringerne i kommunens daginstitutioner forbedret, og der er afsat penge til renoveringer og udvidelser på skoleområdet samt udvikling af strandparken. Socialdemokraternes Søren Wiborg udtaler: - For Socialdemokratiet har det været vigtigt, at vi kan styrke velfærden. Vi hilser derfor velkomment, at vi er blevet enige om at afsætte midler til øget normering i daginstitutionerne. Det er stærkt tiltrængt, at vi tilgodeser småbørnsfamilierne, siger han. På ældreområdet opretholdes serviceniveauet med en pulje på 2,7 millioner kroner årligt, svarende til Vallensbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden. Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth er også tilfreds med at være en del af budgetforliget: - På ældreområdet fastholdes værdighedsmilliarden, og der findes også penge til at indføre musikterapi. På daginstitutionsområdet er vi meget glade for at normeringerne hæves og for forsøget med luftrensere, der kan have en effekt på sygefraværet.

Sænker erhvervsskat Partierne i budgetforliget vægter erhvervslivets forhold højt og har derfor valgt at sænke dækningsafgiftspromillen af forretningsejendomme fra 9,3 til 9,2 fra 2020. Forligsparterne er enige om, at det er et økonomisk ansvarligt budget, der er med til at fastholde Vallensbæk som en attraktiv kommune. - Det er et bæredygtigt budget, der følger kommunens udviklingsstrategi. Den er nødvendig for at understøtte kommunens høje ambitionsniveau for blandt andet børn og unge, ældreområdet samt infrastrukturen, siger borgmester Henrik Rasmussen. Vallensbæk Kommune lever med budgettet op til både servicevækstrammen og anlægsrammen, som er en del af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.