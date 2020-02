Politidirektør Kim Christiansen kalder det en møgsag, at Vestegnens Politi har været nødt til at afskedige cirka 40 civile medarbejdere for at få balance i økonomien.

Politikreds i fyringsrunde

- Vi vil gøre alt for, at borgerne kommer til at mærke mindst muligt til de ændringer, vi foretager. Det er vores førsteprioritet at sikre borgerne den bedst mulige service. Det er vigtigt at understrege, at der ikke bliver afskediget politifolk. Det skal være trygt og godt at bo, leve og færdes på Vestegnen. Derfor er det topprioritet for os, at ændringerne får mindst mulig betydning for borgerne, siger politidirektør Kim Christiansen.