Politiet undersøgte høje brag

Sent lørdag aften var Vestegnens Politi til stede i Tranumparken i Brøndby Strand.

Her var der meldinger om høje brag, og man sendte patruljer af sted for at undersøge, om der var sket noget, og om der var blevet skudt.

Ifølge vagtchef ved Vestegnens Politi Torben Wittendorff var der ingen tegn på skud, og man mener, at der er taler om fyrværkeri.