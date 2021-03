Politiet undersøger muligt skyderi i haveforening

Vestegnens Politi er lørdag aften rykket massivt ud til haveforeningen Ishøjgård.

Årsagen er, at man undersøger et muligt skyderi i nat.

Der er ikke umiddelbart ikke personer, der er kommet til skade, er meldingen fra politiet.

Vagtchefen hos Vestegnens Politi vil ikke på nuværende tidspunkt frigive flere informationer.

På fotos fra stedet kan man se, at politiet har afspærret et større område ved haveforeningen, og at blandt andet hundepatruljer leder efter spor. Der er sat markeringer ved noget, der ligner patronhylstre.

Ishøjgård er en haveforening, der ligger på et område ved Ishøj Bygade i Ishøj Landsby.