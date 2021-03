Politiet udpeger havn til corona-hotspot

Vestegnens Politi etablerer fra og med i morgen, onsdag den 31. marts klokken 9 et ”corona-hotspot” på Ishøj Havn.

Et hotspot betyder et område, hvor der er skærpet fokus på overholdelse af corona-restriktionerne, og hvor politiet kan indføre et reelt opholdsforbud, hvis det bliver nødvendigt for at imødegå fare for smitte med Covid-19.

Ishøj Havn var også sidste år, sammen med flere andre steder på Vestegnen, udpeget som hotspot.

Når Ishøj Havn nu er blevet udpeget som hotspot, så er det på grund af det høje smittetryk i området, og fordi politiet ved af erfaring, at det er et sted, hvor mange mennesker samles i godt vejr.

Ishøj har i længere tid været det sted i landet, hvor incidenstallet er højest - antallet af smittede per 100.000 indbyggere.

Også de nyeste tal fra tirsdag viser, at Ishøj har landets højeste smittetryk.

- De næste par dage er der udsigt til påskesolskin over Vestegnen - og af erfaring ved vi, at det vil betyde en del borgere på Ishøj Havn. Det har vi stor forståelse for - men samtidig er tiden ikke til at samles for tæt, og derfor har vi indsat patruljer til særligt at holde øje med, at det ikke sker, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.