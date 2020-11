Artiklen: Politiet ude med bødeblokken: Gør dit bedste for at bremse coronasmitte

Politiet ude med bødeblokken: Gør dit bedste for at bremse coronasmitte

Coronasmitten er fortsat for høj på Vestegnen, og politidirektøren opfordrer alle borgere til at følge de gældende restriktioner og lytte til sin kommunes information.

Mandag var Vestegnens Politi på corona-patruljering blandt andet på S-togs stationerne i Høje Taastrup og Ishøj. Begge steder blev en person sigtet for ikke at have mundbind på.