Vestegnens Politi var talstærkt til stede under et forsøg på en anholdelse på Hvidovrevej tidligere i dag.Fotos: Presse-fotos.dk

Politiet trak våben under anholdelse

Det bekræfter vagtchef ved Vestegnens Politi, Torben Wittendorf, der fortæller, at politiet var der for at forsøge at anholde en person. Det lykkedes dog ikke, for vedkommende var ikke til stede på adressen.