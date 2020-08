Politiet tager skolevejen

Mandag er første skoledag for mange - og dermed starten for en del små trafikanters allerførste ture til og fra skole. De næste uger holder Vestegnens Politi et ekstra vågent øje på skolevejene, lige før klokken ringer ind.

- Nu skal mange små piger og drenge lære at begå sig i trafikken til fods og på cykel - de kan være usikre og derfor skal alle vi andre trafikanter give dem ekstra plads og vise dem et helt særligt hensyn, siger leder i lokalpolitiet, vicepolitiinspektør Søren Uhre, Vestegnens Politi.

- Vi vil allerhelst nøjes med at tale om trafiksikkerhed med børn og voksne, for det skal være sikkert og trygt for børn og unge at cykle eller gå i skole. Men vi har jo altid bødeblokken med, hvis det er, siger vicepolitiinspektøren.