Politiet tager S-toget

DSB- og politifolk har før afspærret en hel S-station for at kontrollere alle rejsende - og onsdag den 7. oktober om aftenen, kom turen til Friheden S-station i Hvidovre.

- Vores betjente får en del positive kommentarer med på vejen i S-tog og på stationerne - det virker som om, folk er glade for at se os, og det glæder mig, for vores formål med at patruljere i togene er at gå efter dem, som skaber utryghed for andre, siger politidirektør Kim Christiansen.